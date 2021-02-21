قالت مي أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق في يناير 2016 مبادرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة .
وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، المبادرات حاليا للشركات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% وما تم تحقيقه حتى الآن تم توجيه 213 مليار قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة واستفاد حوالي 8 آلاف شركة.
واوضحت انه تم توجيه 30 مليار من إجمالي المبلغ للشركات متناهية الصغر وتم الوصول ل4 مليون مستفيد سواء من البنوك او الجمعيات ولكن المجال متاح للتوسع والسوق كبير وسيتم ضخ 117 مليار جنيه إضافية للقطاع الحيوي حتى 2022.
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التعليقات على البنك المركزي: 213 مليار جنيه قروض للشركات الصغيرة والمتوسط بفائدة 5 %
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