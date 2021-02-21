صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 91ر232 نقطة أو ما يعادل 78ر0% ليصل إلى 83ر30250 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 77ر14 نقطة، أو77ر0% ، ليصل إلى 72ر1943 نقطة.
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