

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 23-2-2021 أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 23-2-2021

شهدت أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء الموافق 23-2-2021، ارتفاعًا نسبيًا أمام الجنيه المصري في السوق المحلي خلال التداولات الصباحية، حيث زاد سعر الذهب 3 جنيهات بالمقارنة بأسعار أمس، يأتي ذلك مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.



أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء



وحقق سعر الذهب العالمي اليوم ارتفاعًا، بعد أن سجل أدنى مستوى فيما يزيد عن سبعة أشهر في الجلسة السابقة، ليسجل خلال المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1791.50 دولار للأوقية.

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ونستعرض في التقرير التالي، متوسط أسعار الذهب بمحال الصاغة وأسواق المال، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، خلال فترة التداولات الصباحية بالمقابل بالجنيه المصري.متوسط أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة فى مصر بدون مصنعيةسجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء نحو 903 جنيهات، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 والذي يعد الأكثر شعبية في السوق المصري نحو 790 جنيهًا، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق المحلي 677 جنيهًا.سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الثلاثاءوسجل سعر جرام الذهب 22 وهو يمثل الأقل حركة شراء في السوق المحلي نحو 828 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 527 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو 451 جنيهًا.وفيما يخص سعر جرام الجنيه الذهب اليوم فسجل نحو 6030 جنيهًا.متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصريأما أسعار الذهب بأسواق المال في مصر، فقد طرأ عليها أيضًا بعض التغييرات خلال فترة التعاملات الصباحية لليوم المقابل بالجنيه المصري، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بأسواق المال نحو 912 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 798 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 684 جنيهًا.أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6038 جنيهًا، كما بلغ سعر الأوقية نحو 28038 جنيهًا.يهمك أيضًا | سعر الدولار فى البنوك اليوموعلى مستوى المعادن النفسية الأخرى، فحققت أسعار الفضة اليوم الثلاثاء ارتفاعًا 0.6 % إلى 27.38 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.2 % إلى 1276.92 دولار، كما بلغ سعر البلاديوم واحدا بالمئة إلى 2403.08 دولار.