

سعر اليورو اليوم الاثنين 22-2-2021 أمام الجنيه المصرى سعر اليورو اليوم الاثنين 22-2-2021 أمام الجنيه المصرى

تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 22 -2-2021، أمام الجنيه المصرى، بالبنوك مقارنة بختام التعاملات أمس، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.91 جنيه للشراء، و19.03 جنيه للبيع، بينما سجل فى البنك الأهلى المصرى تباينا عند 18.85 جنيه للشراء، و19.03 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.83 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع.



وعالميا، قلص الدولار خسائره في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم بعد أن بلغ أدنى مستوى في عدة سنوات مقابل الجنيه الإسترليني وعملتي أستراليا ونيوزيلندا إذ ارتفعت عوائد السندات في ظل إحراز تقدم في برامج التحصين من كورونا وتوقعات بتسارع وتيرة النمو الاقتصادي والتضخم.



وبلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية والسندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى في عام وثمانية أشهر على الترتيب.

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.91 جنيه للشراء.19.03 جنيه للبيع.سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.85 جنيه للشراء .19.03 جنيه للبيع .سعر اليورو فى بنك مصر18.88 جنيه للشراء.19.04 جنيه للبيع.سعر اليورو فى بنك البركة18.90 جنيه للشراء.19.06 جنيه للبيع.سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.89 جنيه للشراء.19.06 جنيه للبيع.سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.91 جنيه للشراء.19.05 جنيه للبيع.سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.85 جنيه للشراء.19.06 جنيه للبيع.