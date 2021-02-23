

طقس اليوم.. مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا.. والعظمى فى القاهرة 17 طقس اليوم.. مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا.. والعظمى فى القاهرة 17

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على جنوب سيناء معتدل على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد.



الطقس ليلا



شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد بارد على جنوب سيناء.

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مناطق الرياحوأشار خبراء الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.حالة البحرينوعن حالة البحرالمتوسط من المتوقع أن تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.مناطق الأمطارأمطار متوسطة على مناطق من (القاهرة - الجيزة - القليوبية) على فترات متقطعة (70% تقريبا) قد تغزر أحياناو أمطار متوسطة إلى غزيرة: على مناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - العربية - المنوفية - الشرقية تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا الإسماعيلية - السويس - دمياط - بورسعيد - العريش) فترات متقطعة (80% تقريبا) قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء و أمطار متوسطة: على مناطق من (مطروح - سيدى عبد الرحمن - الضيعة) تكون متوسطة إلى غزيرة على الإسكندرية على فترات متقطعة (50% تقريبا)وأمطار متوسطة: على مناطق من (راس سدر - الزعفرانة - رأس غارب - الفيوم - پنى سويف - المنيا) تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة (60% تقريبا) و نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلادودرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 17 09الإسكندرية 17 11وادى النطرون 17 09طنطا 16 09شبين الكوم 17 09دمنهور 17 10بلطيم 18 10مطروح 16 09السلوم 17 09سيوة 18 06بورسعيد 18 12دمياط 18 12الزقازيق 17 09المنصورة 17 10الإسماعيلية 17 08السويس 17 09العريش 17 10رفح 18 10رأس سدر 19 10نخل 17 02نويبع 20 14طابا 21 13كاترين 13 02الطور 21 14شرم الشيخ 23 15الغردقة 22 14مرسى علم 22 13الفيوم 18 08بني سويف 18 07المنيا 19 07أسيوط 20 06سوهاج 21 08قنا 21 08الأقصر 22 08أسوان 23 09إدفو 23 11أبوسمبل 22 11الوادى الجديد 22 08شلاتين 27 15أبو رماد 26 14حلايب 23 17رأس حدربة 23 16