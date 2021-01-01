فيديو جراف.. لقاء المتوفى بمن سبقه من أهله ومشاهد عن حياة البرزخ



هل المتوفى يقابل أهله المتوفين قبله؟ هل المتوفى يقابل أهله المتوفين قبله؟

هل المتوفى يقابل أهله المتوفين قبله؟ أسئلة كثيرة تطرأ على الذهن فيما يخص حياة القبور والبرزخ، ولا نعلم الصواب من الخطأ.



وهناك أمور ينبغي معرفتها عن حياة البرزخ وما يفعل المتوفى في الدار الحق، ومع وجود بعض الأقاويل فإننا نرجع إلى الكتاب والسنة وأهل العلم للرد على جميع الأسئلة التي لا نعلم لها إجابة.



وتوجد نصوص شريعة تؤكد صحة أو تنفي ما يدور من أسئلة عن حياة البرزخ والمتوفين.

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ومن خلال الفيديوجراف التالي، نستعرض مشاهد لا يعرفها الأحياء عن المتوفين.