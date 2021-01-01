فيديو جراف.. لقاء المتوفى بمن سبقه من أهله ومشاهد عن حياة البرزخ

آخر الأخباراخبار المسلمين › فيديو جراف.. لقاء المتوفى بمن سبقه من أهله ومشاهد عن حياة البرزخ

صورة الخبر: هل المتوفى يقابل أهله المتوفين قبله؟
هل المتوفى يقابل أهله المتوفين قبله؟

هل المتوفى يقابل أهله المتوفين قبله؟ أسئلة كثيرة تطرأ على الذهن فيما يخص حياة القبور والبرزخ، ولا نعلم الصواب من الخطأ.

وهناك أمور ينبغي معرفتها عن حياة البرزخ وما يفعل المتوفى في الدار الحق، ومع وجود بعض الأقاويل فإننا نرجع إلى الكتاب والسنة وأهل العلم للرد على جميع الأسئلة التي لا نعلم لها إجابة.

وتوجد نصوص شريعة تؤكد صحة أو تنفي ما يدور من أسئلة عن حياة البرزخ والمتوفين.

ومن خلال الفيديوجراف التالي، نستعرض مشاهد لا يعرفها الأحياء عن المتوفين.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيديو جراف.. لقاء المتوفى بمن سبقه من أهله ومشاهد عن حياة البرزخ

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
25038

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager