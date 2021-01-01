في 5 خطوات .. طريقة عمل برجر فراخ ماكدونالدز



برجر فراخ ماكدونالدز برجر فراخ ماكدونالدز



تعتبر طريقة عمل برجر فراخ ماكدونالدز سرية للغاية، ولكن الأمر لا يحتاج إلى بعض الخطوات البسيطة والتي سوف تعطينا نفس المذاق الذي نتناوله من الجاهز، وفيما يلي سنقوم بنقل كافة خطوات طريقة عمل برجر فراخ ماكدونالدز.



وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل برجر فراخ ماكدونالدز بنفس المذاق تماما، والتي سوف تنال إعجاب أطفالك وعائتك بأكمها، ويمكن تقديمها مع البطاطس المقلية، وسلطة كول سلو الشهية.



طريقة عمل برجر فراخ ماكدونالدز

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مقادير طريقة عمل برجر فراخ ماكدونالدزنص كيلو صدور فراخ ( نفرمه )2 بصلة صغيرة مبشورة ناعم3 فلفل وسط ( أحمر ـ أخضر ـ أصفر ) متقطعين قطع صغيره جدا3 معالق دقيق شوفانفلفل اسودملحرشة نعناعجنزبيلثوم بودرهبصل بودرهبابريكاطريقة عمل برجر فراخ ماكدونالدز :1-نحضر بولة أو طبق عميق ، ونضع فيه كل المكونات ونخلطهم جيدا حتى التجاني، ونتركه في الثلاجه ليتماسك.2- نخرج الطبق وحضر كيس ثلاجه نضيف ونفتحة ( نفرده يعني )، ونحضر غطاء برطمان ونضع بداخله الكيس وناخد من الفراخ ونفردها علي الكيس بشكل دائري ليأخذ الشكل الدائري، ثم نخرجه، ونكرر الطريقة على ك كمية الفراخ.3- نضع البرجر على الجريل أو طاسة على نار متوسطة مع نقطة زيت موزعة على الجريل.4- عندما يأخذ برجر الفراخ لون نقلبها على الوجه التأني إلى ان ينضج تماما، ويأخذ اللون الذهبي .5- يقدم برجر الفراخ في عيش كايزر مع اخس والجبنة الشيدر والطماطم والفلفل والبصل والكاتشب والمايونيز، و بطاطس مقلية.