التقطيع في الصلاة أو عدم الانتظام في الصلاة ، أزمة يعاني منها البعض ، ومنهم من يبحث عن علاج جذري لها لأنه يشعر بالندم والإحباط لعدم الإنتظام في الصلاة والبعض الآخر ، والبعض يتمادى ولا يبالي . وفي هذا السياق ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول صاحبه : أصلي يانتظام فترة وأقطع فترة أخرى .. فماذا أفعل ؟
رد الدكتور أحمد ممدوح امين الفتوى بدار الإفتاء قائلا : استحضر عظمة الله في قلبك وحدث نفسك كيف أترك الوقوف بين يد الله عز وجل الذ بيده كل شيء ، وحدث نفسك بأن ترك الصلاة من أكبر الكبائر ويجب عدم التفريط فيها مهما كانت الأسباب .
وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر صفة دار الإلإتء للرد على أسئلة المتابعين حاول أن تؤدي الصلاء في موعدها فور سماع الأذان واجعل نفسك دائما متوضئا فالوضوء يجنبك الشيطان ووساوسه التي لها عامل أساسي في البعد عن الصلاة .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على نصائح أمين الفتوى لشخص يشكو من عدم الانتظام في الصلاة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق