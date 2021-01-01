قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، إن الرجل كثير الحلف بالطلاق أحمق، ولا إثم على زوجته، وهذا الأمر يضعه الله في ثواب النساء فهو رجل أحمق، ولكل داء دواء يستطاب به إلا الحماقة أعيت من يداويها.
وأضاف جمعة أن الذي يصدر الطلاق كيمين فهو جاهل عنيد، والحلف بـ"علي الطلاق" كثيرا كذب عليه كفارة يمين.
وتابع: "كلمة "على الطلاق" نوع من الثقافة السيئة وعليه في كل مرة كفارة يمين إطعام عشرة مساكين ولو ذكر كل يوم 10 مرات حلف بالطلاق كذب تضرب 10 مرات في إطعام 10 مساكين"، وقال: "أحمق يورط نفسه والمرأة لا شيء عليها".
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التعليقات على علي جمعة: الحلف بالطلاق كذب يلزم كفارة يمين.. وهذا موقف الزوجة
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