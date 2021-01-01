أوقعت القرعة، بيراميدز ممثل مصر فى المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية .
وجمعت المجموعة الرابعة بيراميدز وصيف النسخة الماضية رفقة الرجاء البيضاوى المغربى ونكانا رد ديفلز بطل زامبيا ونامونجو بطل تنزانيا .
ونجح بيراميدز فى عبور ملحق دور الـ 32 بالفوز ذهابا وإيابا على راسينج كلوب بطل كوت ديفوار بأربعة أهداف نظيفة بواقع هدفين بأبيدجان ومثلهما فى ستاد الدفاع الجوى .
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التعليقات على بيراميدز يقع فى مجموعة الرجاء المغربى ونكانا الزامبى ونامونجو التنزاني
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