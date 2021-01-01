بيراميدز يقع فى مجموعة الرجاء المغربى ونكانا الزامبى ونامونجو التنزاني

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صورة الخبر: بيراميدز
بيراميدز

أوقعت القرعة، بيراميدز ممثل مصر فى المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية .

وجمعت المجموعة الرابعة بيراميدز وصيف النسخة الماضية رفقة الرجاء البيضاوى المغربى ونكانا رد ديفلز بطل زامبيا ونامونجو بطل تنزانيا .

ونجح بيراميدز فى عبور ملحق دور الـ 32 بالفوز ذهابا وإيابا على راسينج كلوب بطل كوت ديفوار بأربعة أهداف نظيفة بواقع هدفين بأبيدجان ومثلهما فى ستاد الدفاع الجوى .

المصدر: elbalad

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