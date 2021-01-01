كشف تقرير نشر في موقع إكسبريس عن ظهور أعراض جديدة قد تدل على إصابتك بمرض الكبد الدهنى، الذى يحدث نتيجة تراكم الدهون في خلايا الكبد، والذى ينقسم إلى نوعين الأول منه هو مرض الكبد الدهنى الكحولى الذى يرتبط باستهلاك الكحوليات وتأثيراتها الضارة على الكبد، والثانى مرض الكبد الدهنى غير الكحولى الذى يحدث نتيجة السمنة وارتفاع ضغط الدم.
وأكد التقرير أن حجم الخصيتين لدى الرجال قد يكون مؤشرا خطيرا لإصابتك بمرض الكبد الدهنى، نظرا لأنه يلحق ضررا كبيرا في التغيرات الهرمونية تتمثل في تقلص الخصيتين، حيث تؤدى الى الإصابة الى تضاؤل حجم الخصية لدى المصاب بالإضافة إلى إصابتهم بمزيد من أنسجة الثدي.
وحدد التقرير أهم الأعراض الأخرى التي تدل على إصابتك بمرض الكبد الدهنى وتشمل:
1.حكة في الجلد
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التعليقات على أضرار الكبد الدهني على صحة الرجل.. أبرزها اصفرار بشرتك
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