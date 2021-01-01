أضرار الكبد الدهني على صحة الرجل.. أبرزها اصفرار بشرتك

آخر الأخبارالصحة والجمال › أضرار الكبد الدهني على صحة الرجل.. أبرزها اصفرار بشرتك

صورة الخبر: أضرار الكبد الدهني على صحة الرجل
أضرار الكبد الدهني على صحة الرجل


كشف تقرير نشر في موقع إكسبريس عن ظهور أعراض جديدة قد تدل على إصابتك بمرض الكبد الدهنى، الذى يحدث نتيجة تراكم الدهون في خلايا الكبد، والذى ينقسم إلى نوعين الأول منه هو مرض الكبد الدهنى الكحولى الذى يرتبط باستهلاك الكحوليات وتأثيراتها الضارة على الكبد، والثانى مرض الكبد الدهنى غير الكحولى الذى يحدث نتيجة السمنة وارتفاع ضغط الدم.

وأكد التقرير أن حجم الخصيتين لدى الرجال قد يكون مؤشرا خطيرا لإصابتك بمرض الكبد الدهنى، نظرا لأنه يلحق ضررا كبيرا في التغيرات الهرمونية تتمثل في تقلص الخصيتين، حيث تؤدى الى الإصابة الى تضاؤل حجم الخصية لدى المصاب بالإضافة إلى إصابتهم بمزيد من أنسجة الثدي.

وحدد التقرير أهم الأعراض الأخرى التي تدل على إصابتك بمرض الكبد الدهنى وتشمل:

1.حكة في الجلد

2.اصفرار بشرتك أو بياض عينيك (اليرقان)

3.احمرار يديك

4.تساقط شعر

5.تورم في البطن (البطن) والساقين، ما يؤدي إلى زيادة الوزن .
6.الكدمات

7. تعرضك للنزيف

8. صعوبة التركيز

9. ألم البطن ويكون علامة مبكرة على الحالة الخطيرة

10. ضمور العضلات.

وأكد التقرير أن الجينيات الوراثية تلعب دورا في الإصابة بمرض الكبد الدهنى، بالاضفة الى العديد ن العوامل الأخرى المرتبطة بالاصابة بالإجهاد التأكسدى الذي يلحق خلايا الكبد بالضرر، بالإضافة الى وجود بعض الأمراض المناعية الذاتية أو اصابتك بالسمنة التي قد تؤدى الى خطر الإصابة، فضلا عن ارتفاع ضغط الدم والتهاب الكبد الفيروسى والانخفاض السريع بالوزن.

المصدر: موقع إكسبريس

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أضرار الكبد الدهني على صحة الرجل.. أبرزها اصفرار بشرتك

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
51518

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager