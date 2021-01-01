تعرف على 6 وجبات خفيفة يمكن تناولها قبل النوم.. منها الزبادى والفشار

النوم فى الوقت المناسب وعدم تناول الطعام فى وقت متأخر من الليل مهم جدًا لصحة الجسم وتفادى زيادة الوزن، ولكن أحيانًا تشعر بالجوع ليلًا قبل النوم وقتها يمكنك للحفاظ على صحتك تناول وجبة خفيفة فى منتصف الليل، وفقًا لما ذكرته شبكة "تايمز نيوز" الهندية " timesnownews".
فيما يلى.. 5 وجبات خفيفة يمكن تناولها قبل النوم دون الخوف من زيادة الوزن:
1- الفاكهة
يمكنك تناول الفاكهة مثل الموز والتفاح والجوافة وغيرها للحصول على وجبة خفيفة رائعة قبل النوم، حيث أن للفواكه فوائد صحية كثيرة فهى غنية بالمعادن والألياف والفيتامينات المفيدة لصحة الجسم.
2- الزبادى
وجبة خفيفة أخرى رائعة فى منتصف الليل، فإذا كنت تشعر بالجوع قبل النوم يمكنك تناول كوب من الزبادى وإضافة فواكه طازجة إليه لإضافة مذاق رائع وفوائد صحية أعلى.
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