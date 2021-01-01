5 فوائد صحية للثوم..منها الوقاية من أمراض القلب وخفض الدهون في الدم



فوائد صحية للثوم فوائد صحية للثوم



الثوم هو أحد الأعشاب التي تزرع حول العالم وترتبط بالبصل والكراث والثوم المعمر، كما لا تكتمل مكونات المطبخ والتوابل الطازجة بدون قرون الثوم، يستخدم الثوم الطازج ومسحوق الثوم وزيت الثوم لإضافة نكهة للأطعمة والمشروبات، وخلال التقرير التالية 5 فوائد الصحية للثوم وفقا لتقرير نشر فى شبكة تايمز ناو الهندية – timesnownewes.



1-وفقًا لمجلة الطب الأمريكية: يعتقد أن الأليسين ومركبات الكبريت الأخرى هي المركبات الرئيسية المسؤولة عن التأثير المضاد للميكروبات في الثوم، فعال ضد عدد من البكتيريا سالبة الجرام وموجبة الجرام والبكتيريا السريعة الحمضية، بما في ذلك المكورات العنقودية، السالمونيلا، الضمة، المتطفرة، والمتقلبة، وأشارت دراسة أخرى إلى أن الأليسين له نشاط مضاد للطفيليات ضد المتصورة المنجلية والمثقبيات البروسية البروسية.



2 - تقول ورقة بحثية أمريكية أخرى: الثوم ومستحضراته معروفة على نطاق واسع كعوامل للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وعلاجها، وتدعم المؤلفات العلمية الغزيرة الاقتراح القائل بأن استهلاك الثوم له تأثيرات كبيرة على خفض ضغط الدم والوقاية من تصلب الشرايين وتقليل الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم ، وتثبيط تراكم الصفائح الدموية ، على الرغم من أن الدراسات التجريبية أظهرت تأثيرًا واضحًا لسكر الدم للثوم ، إلا أن تأثير الثوم على سكر الدم البشري لا يزال مثيرًا للجدل ومع ذلك.

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3- يستخدم الثوم بشكل شائع لعلاج الحالات المتعلقة بالقلب ونظام الدم مثل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات الكوليسترول أو الدهون الأخرى (الدهون) في الدم (فرط شحميات الدم) ، وتصلب الشرايين (تصلب الشرايين).4- ينتج الثوم مادة كيميائية تسمى الأليسين والتي تمنحه أيضًا رائحة قوية، إن عملية جعل أدوية الثوم "عديمة الرائحة" عن طريق تعتيق الثوم يمكن أن تجعلها أقل فعالية، إذا كنت تكره رائحة الثوم، فمن الأفضل تناول المكملات المغلفة (طلاء معوي) حتى تذوب في الأمعاء وليس في المعدة.5- درست العديد من التجارب السريرية العشوائية آثار الثوم على مستويات الدهون، قد تجد طبيبك يوصي باستخدام الثوم في النظام الغذائي أو قد يصف أقراص مستخلص الثوم كدواء لخفض الدهون في الدم.