لا شك أن الذراعين أكثر مراكز الدهون شيوعًا فى الجسم وهى مشكلة تعانى منها النساء أكثر من الرجال، وهو ما قد يعوق ارتداء بعد الملابس خاصة ذات الأكمام الطويلة، ولكننا نعلم جيدًا صعوبة إنقاص الدهون من منطقة محددة بالجسم فهى تعد من أكثر المهام صعوبة على الإطلاق، ولكن هناك حيل بسيطة يمكن بواسطتها تسريع عملية فقدان الدهون فى منطقة الذراعين، وفقًا لما ذكره موقع " timesofindia ".
فيما يلى.. 5 أشياء يمكنك القيام للتخلص من الدهون فى منطقة الذراعين:
1- تمارين لف العضلة ذات الرأسين
إذا كنت ستركز فقط على تقليل السعرات الحرارية فسوف ينتهى بك الأمر لفقدان الماء والدهون من الجسم، ولكن الطريقة المثلى لحرق الدهون وزيادة كتلة العضلات إذا كنت تريد الحصول على ذراعين متناسقين قُم بأداء تمارين للعضلة ذات الرأسين عن طريق تمارين الدمبل أو حبل المقاومة.
2- التركيز على عضلات الترايسبس
بعد العضلة ذات الرأسين، يجب أن يكون تركيزك على تحديد عضلات الترايسبس والمسئولة عن تمديد الكوع وتثبيت الكتف، فهى تعمل عادة مع العضلة ذات الرأسين لأداء أى حركة ولن تساعد تقويتها فى شد ذراعيك فحسب بل يمكن أن تقلل أيضًا من خطر التعرض لأى إصابة، فهى تعتبر واحدة من أهم العضلات فى الجزء العلوى من الجسم ويمكن استهداف عضلاتها بسهولة عن طريق أداء تمارين مثل الضغط.
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التعليقات على 5 طرق فعالة للتخلص من دهون الذراعين.. أبرزها تناول الألياف والبروتين
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