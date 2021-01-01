العناية بالشعر فى الشتاء تبدأ بالتخلص من القشرة.. 10 خطوات تساعدك



العناية بالشعر فى الشتاء العناية بالشعر فى الشتاء

جاء الشتاء وجلب معه قشرة الرأس المخيفة، وعادة ما تكون قشرة الرأس في الشتاء ناتجة عن جفاف فروة الرأس، والذي يمكن أن يسبب الحكة، وذلك يزعج الكثير من الفتيات، ومثلما يحتاج الشعر التالف إلى عناية خاصة، فإن الشعر المصاب بالقشرة أيضًا يحتاج لعناية خاصة، فالمستحضرات المضادة للقشرة قد تكون غير كافية بمفردها للتخلص منها فى الشتاء، ولكن هناك بعض العادات والخطوات التى يمكنك اتباعها لتقليل القشرة فى فصل الشتاء، وفى التقرير التالى يوضح موقع "be beautiful" 10 خطوات يمكنك القيام بها فى منزلك والتى تساعدك مع روتين العناية بالشعر فى التخلص من القشرة.



1. تمشيط الشعر

يؤدي تحفيز فروة الرأس إلى زيادة الدورة الدموية وبالتالي زيادة إفراز الزيوت التي تحافظ على صحة الشعر وفروة الرأس، ففروة الرأس التي يتم تغذيتها جيدًا تعني أن تكون خالية من القشرة.



2. العناية بالشعر بشرب المزيد من الماء

أثناء الشتاء، غالبًا ما ننسى شرب الماء، وهو شيء يؤدى إلى جفاف الجلد والشعر، مما يسبب المزيد من القشرة، ومتوسط ​​حد الاستهلاك محدد بـ 5 لترات في اليوم، ولكن يمكنك الاكتفاء بـ 4 لترات إذا كان الجو باردًا جدًا.

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3. العناية بالشعر والحرارة:الحرارة هي أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لتقشر فروة الرأس، ويشيع استخدام مجففات الشعر في الشتاء لأن الشعر الرطب يمكن أن يؤدي إلى الصداع ونزلات البرد، و لكن الملامسة المباشرة للحرارة مثل المكواة ومجففات الشعر، تجعل فروة الرأس جافة، بدلًا من ذلك، جففي شعرك بالمنشفة ثم اتركيه يجف بشكل طبيعي.4. تغيير المنشفة الخاصة بك:المنشفة المثالية لمسح شعرك هي القطن الخالص، فالملمس الخشن للمنشفة ليس مثاليًا لشعرك ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من التجعد، من الناحية المثالية، بمجرد الانتهاء من غسل شعرك، يجب أن تمسحيه حتى يجف بقميص قطنى.5. العناية بالشعر والنظام الغذائى:طريقة واحدة للتخلص من قشرة الرأس هي تغيير نظامك الغذائي، ويعد فيتامين ب والزنك وأوميجا 3 مصادر ممتازة لتغذية الشعر وفروة الرأس، أدرجى الفواكه والسلطات النيئة في نظامك الغذائي، ويعتبر البيض والأسماك والموز والسبانخ مصادر قوية لهذه العناصر الغذائية.6. العناية بالشعر والسكر:قد يضر السكر ببشرتك، و اتضح أنه مضر للشعر أيضًا، حيث يتسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم في زيادة القشور الدهنية وزيادة قشرة الرأس في الشتاء، لذلك قللى من تناول السكر واستبدليه بالعسل.7. البصل والثوم:يحتوي البصل والثوم على مستويات عالية من مادة الأليسين، والتي لها خصائص مضادة للفطريات، جربى علاجًا منزليًا شائعًا لقشرة الرأس، و ضعى عصير البصل أو عصير الثوم الممزوج بالعسل على فروة الرأس، واشطفيه بعد حوالي 15 دقيقة.8. العناية بالشعر والزيوت:ادهني شعرك قبل كل حمام للرأس، و زيت جوز الهند هو أفضل الزيوت لترطيب لفروة الرأس والشعر، ويمكنك أيضًا مزج بعض الزيوت باستخدام زيت جوز الهند كأساس، وهي زيت الزيتون وزيت اللوز وزيت الخروع بنفس القدر، وسخني الزيت قليلاً وضعيه من فروة الرأس إلى الأطراف، و اغسليه بشامبو خفيف، يمكنك أيضًا إضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي، وهو علاج معروف لقشرة الرأس.العناية بالشعر والزيوتالعناية بالشعر والزيوت9. العناية بالشعر والتوتر:يؤدي الإجهاد إلى تفاقم أى حالة موجودة، لذلك تصبح قشرة الرأس الخفيفة شديدة عندما تتعرضين لكثير من الإجهاد، وقللي من التوتر من خلال ممارسة الرياضة واليوجا والنوم الكافي واتباع نظام غذائي صحي.10. لا تصبغى شعرك:تتفاقم حكة فروة الرأس مع المنتجات الكيميائية مثل صبغة الشعر والشامبو القوى ومنتجات تصفيف الشعر، تجنبى استخدامها في الشتاء لأن فروة الرأس معرضة للجفاف.