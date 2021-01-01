7 نصائح تساعدك على وضع مكياج عروس احترافى بنفسك.. "وفرى الميكب آرتيست"



نصائح تساعدك على وضع مكياج عروس احترافى نصائح تساعدك على وضع مكياج عروس احترافى

إن كونك عروسًا خلال جائحة فيروس كورونا أمر مقلق للغاية، حيث تضعين فى حسبانك الكثير من الخطوات التى ستقومين بترتيبها والخاصة باليوم الذى تحلمين به، وربما تدفعك الظروف للتفكير فى عمل مكياج يوم الزفاف الخاص بك بنفسك. إذا كنتى ستقدمين على هذه الخطوة الجريئة، فستحتاجين بعض الوقت للتدريب، استغلى وقت فراغك لإتقان فن الآيلاينر وإيجاد أفضل كريم أساس لك، حتى يأتي يوم زفافك، وستكونين متوهجة.



فى التقرير التالى قام موقع مجلة "Hello " بجمع أفضل النصائح الخاصة بالمكياج من محترفي التجميل للتعلم منها والتألق يوم فرحك بمكياجك الخاص:



- التدريب على ماكياج العروس

يتفق جميع خبراء التجميل على أن الممارسة هي المفتاح لتحقيق مظهر مثالى بالمكياج وبشكل صحيح، يمكنك الذهاب للحصول على درس من فنان مكياج في الفترة التي تسبق حفل الزفاف، ومشاهدة مقاطع فيديو تعليمية، وخذى الوقت الكافي للتعرف على المظهر الذي تريدين إعادة إنشائه لليوم الكبير. واحرصى على أن تتعرفى على أبرز تريندات مكياج عروس 2021 لتختاري مظهرًا مناسبًا ومواكبًا للموضة.

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- استثمرى في أدوات ومستحضرات مكياج احترافية:إذا قررت أن لا تنفقى الأموال على ميكب آرتيست فى يوم فرحك، فيجب أن تكونى قادرة على الاستثمار في بعض المنتجات الرئيسية لمجموعة أدواتك اليومية، والتى ستتمكنين من الاستمرار في استخدامها في مناسبات أخرى بعد انتهاء يومك الكبير، بما في ذلك شهر العسل.القطع الأساسية التي يجب شرائها هي برايمر، وكريم أساس يتناسب مع لون بشرتك، وماسكارا مقاومة للماء لتبدو خالية من العيوب في ذلك اليوم.- اخلقى البيئة المناسبة لك عند وضع مكياج الفرح:من المحتمل أن يكون صباح زفافك مزدحمًا للغاية، لكن البيئة الفوضوية لن تساعد عندما تحاولين التركيز على الحصول على بشرة خالية من العيوب أو كحل مجنح رائع.لذلك فإن تهيئة البيئة المناسبة أمر أساسي، وتشغيل الموسيقى المهدئة المفضلة لديك، والحصول على إضاءة طبيعية، ووضع منتجك حسب ترتيب الاستخدام، والأهم من ذلك، منح نفسك بضع ساعات للاستعداد دون أي تدخلات من أى شخص.- جهزى بشرتك:سترغبين في أن يدوم مكياجك طوال النهار والليل، لذا فإن تحضير بشرتك مسبقًا هو المفتاح، لضمان ثبات مكياجك بالكامل، فاختارى البرايمر لبشرتك وشفتيك ورموشك بعناية.- اعرفى كيفية تطبيق كريم الأساس:ليس من المهم فقط أن يكون لديك كريم أساس يتناسب مع لون بشرتك، ولكن أيضًا تطبيق وتوزيع الفاونديشن بشكل صحيح للحصول على قاعدة مثالية.لذلك يفضل دائمًا تطبيق كريم الأساس في أقسام لأن هذا يسمح لك بضمان مزج مثالي قبل الانتقال إلى منطقة أخرى، ضعى كمية صغيرة بين الحواجب وباستخدام أطراف أصابعك، ودلكيه على البشرة بحركة دائرية لتحريك كريم الأساس للأعلى وللخارج باتجاه خط الشعر، ثم تابعى بنفس الطريقة على الوجه كاملا.فمن خلال وضع كمية صغيرة بين الحواجب وليس في منتصف الجبهة، ستتجنبين أي كريم أساس يظل بشكل واضح في خط الشعر، وبعد ذلك يفضل الانتقال إلى القسم التالي الأنف، وتحت العين، والخد، والذقن لتبدو بشرتك طبيعية.- لا تضعي القليل من المكياج:بالطبع، في يوم زفافك، سترغبين في أن تبدين وكأنك في أفضل حالاتك، ولكن قد تحتاجين إلى تحسين روتين مكياجك مقارنةً بالعادة، تذكرى دائمًا أنك ترتدين فستانًا أبيض أو عاجيًا، مما قد يجعل بشرتك باهتة بعض الشيء وتحتاجين لأن تضيفى لمسة من أحمر الخدود أكثر من المعتاد.- استخدمى بودرة الوجه:استخدمى البودرة الشفافة المضغوطة، وأى أحمر خدود للحصول على مزيج أفضل باستخدام البودرة.