

صدور الدجاج المشوية بالليمون صدور الدجاج المشوية بالليمون

تقديم وجبات صحية ولذيذة من المهام اليومية الصعبة التي تواجه أغلب الأمهات وربات البيوت، حيث يحرصن طوال الوقت على البحث عن وصفات لأكلات يفضلها أطفالهن، ويمكنهن إعدادها في المنزل بطريقة بسيطة، ونكهة تشبه تلك التي يتم تناولها في المطاعم، رغبة منهن في الحفاظ على صحة أطفالهن وتقديم الأطعمة التي يحبوها لهم في نفس الوقت.



وتبحث الأمهات عن طرق يمكنهن من خلالها إعداد الوجبات التي يفضلها أطفالهن، فتتحه اغلبهن للبحث عن طريقة عمل البيتزا أو الفرايد تشيكن، أو البرجر والباستا بأشكالها المختلفة، تلك الأطعمة التي يفضلها أغلب الشباب والأطفال ويتهافتون على المطاعم التي تقدمها لتناولها، إلا أنه يمكنك تقديم بعض الوصفات المختلفة في المنزل التي من الممكن أن تنال إعجاب ابنائك، وإليكِ نقلًا عن موقع " allrecipes" طريقة عمل صدور الدجاج المشوية بالليمون.



مقادير صدور الدجاج المشوية بالليمون

المزيج الرائع من التوابل على صدور الدجاج المشوية يجعل لها نكهة رائعة، وإليك مقادير صدور الدجاج المشوية بالليمون.

قد يعجبك أيضا...

2 ½ ملاعق كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز "مقسمة"2 أنصاف صدور دجاج منزوعة الجلد والعظام2 ملاعق كبيرة بابريكا1 ملعقة كبيرة بهار الليمونفلفل أسود1 ملعقة كبيرة ملح كوشير2 فص ثوم مهروس ومفروم ناعمًا½ بصلة متوسطة مفرومةالخطوة 1اضبطي رف الفرن على بعد حوالي 6 بوصات من مصدر الحرارة، وقومي بتسخين شواية الفرن مسبقًا، ادهني مقلاة الشواء بملعقة أو اثنتين كبيرتين من زيت الزيتون.الخطوة 2اغسلي صدور الدجاج واتركيها حتى تجف، وادهنيها بزيت الزيتون المتبقي حتى يغطيها بالكامل، ثم رشي كل قطعة بالتساوي على الجانبين بالبابريكا والفلفل الأسود والليمون والملح، وضعيها في صينية الفرن المجهزة، ورشي الثوم فوقها، ورشي البصل حول قاعدة الدجاج، مع عدة قطع صغيرة فوقها.الخطوة 3تُطهى صدور الفراخ تحت الشواية المسخنة لمدة 5 دقائق، واقلبيها واستمري في الطهي، حتى يختفي اللون الوردي في المنتصف، وسيتطلب ذلك من 5 إلى 10 دقائق، ويمكنك استخدام مقياس الحرارة الفوري الذي يتم إدخاله في المركز، بحيث لا تقل عن 165 درجة فهرنهايت (74 درجة مئوية).الخطوة 4تقدم صدور الدجاج المشوية بعد النضج مع الأرز الأبيض، أو البطاطس البيوريه والخضار السوتيه لوجبة صحية متكاملة.