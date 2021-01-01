تقديم وجبات صحية ولذيذة من المهام اليومية الصعبة التي تواجه أغلب الأمهات وربات البيوت، حيث يحرصن طوال الوقت على البحث عن وصفات لأكلات يفضلها أطفالهن، ويمكنهن إعدادها في المنزل بطريقة بسيطة، ونكهة تشبه تلك التي يتم تناولها في المطاعم، رغبة منهن في الحفاظ على صحة أطفالهن وتقديم الأطعمة التي يحبوها لهم في نفس الوقت.
وتبحث الأمهات عن طرق يمكنهن من خلالها إعداد الوجبات التي يفضلها أطفالهن، فتتحه اغلبهن للبحث عن طريقة عمل البيتزا أو الفرايد تشيكن، أو البرجر والباستا بأشكالها المختلفة، تلك الأطعمة التي يفضلها أغلب الشباب والأطفال ويتهافتون على المطاعم التي تقدمها لتناولها، إلا أنه يمكنك تقديم بعض الوصفات المختلفة في المنزل التي من الممكن أن تنال إعجاب ابنائك، وإليكِ نقلًا عن موقع " allrecipes" طريقة عمل صدور الدجاج المشوية بالليمون.
مقادير صدور الدجاج المشوية بالليمون
المزيج الرائع من التوابل على صدور الدجاج المشوية يجعل لها نكهة رائعة، وإليك مقادير صدور الدجاج المشوية بالليمون.
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