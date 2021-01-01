أعمال عنف فى مظاهرات بإسبانيا احتجاجا على سجن مغني



أعمال عنف فى مظاهرات بإسبانيا أعمال عنف فى مظاهرات بإسبانيا

رشق محتجون الشرطة بزجاجات وأضرموا النار في حاويات وحطموا متاجر في برشلونة بإسبانيا بعد سجن مغني راب لتمجيده الإرهاب وإهانة العائلة المالكة في أغانيه.



وأدى الحكم بالسجن لمدة تسعة أشهر على بابلو هاسل ، المعروف بأغاني الراب المناهضة بشدة لمؤسسات الدولة ، نقاشا بشأن حرية التعبير في إسبانيا مما دفع الحكومة إلى الإعلان أنها ستخفف من قيود التعبير وأثار احتجاجات تحولت في بعض الأحيان إلى عنف.



وقالت الشرطة في إقليم كتالونيا على تويتر إن المتظاهرين ألقوا مقذوفات على الشرطة التي أطلقت رصاصا رغويا لتفريق الحشد، وقالت الشرطة المحلية إن نحو ستة آلاف متظاهر تجمعوا في كتالونيا.

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وهاجم المتظاهرون متاجر في باسيج دي جراسيا أشهر شوارع التسوق في برشلونة في حين ذكرت صحيفة الباييس أن آخرين حطموا نوافذ في إحدى قاعات الحفلات.وقالت الشرطة إن تسعة أصيبوا نقل اثنان منهم إلى المستشفى، وأضافت أن أكثر من 60 شخصا اعتقلوا في أنحاء كتالونيا.