

تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الإثنين 22 فبراير 2021 تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الإثنين 22 فبراير 2021

ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 22 فبراير 2021، في البنوك وشركات الصرافة وفي البنك المركزي المصري.



وفي البنك المركزي، سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه نحو 18.9106 جنيه للشراء، و19.0377 جنيه للبيع، مقابل 18.8282 جنيه للشراء و18.9517 جنيه للبيع، أمس.



وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) سجل سعر اليورو عند 18.8374 جنيه للشراء و19.0539 جنيه للبيع، وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي).

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