

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 22 فبراير 2021 سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 22 فبراير 2021

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 22 فبراير 2021، في معظم البنوك وفي شركات الصرافة وفي البنك المركزي.



وعلى موقع البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار 15.6067 جنيه للشراء و15.7064 جنيه للبيع، مقابل 15.6069 جنيه للشراء و15.7067 جنيه للبيع، أمس الأحد.



سعر صرف الدولار اليوم

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار في بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي).

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