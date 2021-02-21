

أسهم اليابان تقفز بفضل آمال التعافي أسهم اليابان تقفز بفضل آمال التعافي

قفزت الأسهم اليابانية اليوم الاثنين، لتنهي سلسلة خسائر استمرت على مدى ثلاثة أيام، إذ أدى التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد من الجائحة إلى تحفيز عمليات شراء جديدة في أسهم شركات المواد وتلك المرتبطة بالسفر وأخرى رخيصة مرتبطة بالدورة الاقتصادية.



وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.46 بالمئة إلى 30156.03 نقطة، بينما ربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.49 بالمئة إلى 1938.35 نقطة.



واقتنص المستثمرون الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية ذات التقييمات المنخفضة ومن بينها يوكوهاما رابر وسوميتومو ميتال اللذان ارتفعا 8.9 بالمئة و7.2 بالمئة على الترتيب.

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كما تقدمت الأسهم المرتبطة بالسفر إذ يراهن المستثمرون على استمرار تعافي الاقتصاد العالمي في ظل تنامي زخم برامج التطعيم من كوفيد-19 في أنحاء العالم.وصعد سهم شركة الطيران إيه.إن.إيه هولدينجز 5.8 بالمئة بينما أضاف سهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) المنافسة 5.7 بالمئة، كما انتعشت أسهم الشركات المشغلة للمتاجر، إذ صعد سهم جيه.فرونت للتجزئة 2.4 بالمئة وزاد سهم تاكاشيمايا 1.6 بالمئة.وواصلت الأسهم المرتبطة بالرقائق الأداء الجيد، إذ قفز سهم طوكيو إلكترون 6.3 بالمئة.كما دفع صعود عوائد السندات الأمريكية أسهم الشركات المالية اليابانية للارتفاع، وتعتبر تلك الشركات مستفيدة من ارتفاع الدخل من الفائدة، وارتفع مؤشر قطاع البنوك 1.8 بالمئة وأضاف مؤشر شركات التأمين 0.8 بالمئة.