اتحاد الكرة يلغى قرار اعتبار لاعبى شمال أفريقيا كمحليين الموسم المقبل

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قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، إلغاء قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى فى قائمة فرق الدورى فى الموسم الجديد، وأعلنت اللجنة التى تدير الجبلاية أنه بالنسبة لإجراءات وتعليمات القيد للموسم الجديد قرر الاتحاد المصري لكرة القدم السماح بقيد 30 لاعبا بالفريق الأول لكل ناد في جميع الأقسام، وبالنسبة للاعبين الأجانب يسمح بقيد 5 لاعبين لكل ناد بالقسم الأول ولاعبين اثنين لكل ناد بالقسم الثاني ولاعب واحد لكل ناد بالقسم الثالث، مع معاملة اللاعب الفلسطينى فقط معاملة اللاعب المصري بحد أقصى لاعب واحد لكل ناد.



وبعد الاطلاع على توصية الأندية والرأي الفني والمصلحة العامة قرر الاتحاد استمرار عدم السماح لحراس المرمى الأجانب في أي ناد بأي قسم من الأقسام المختلفة.



وبالنسبة للناشئين قرر الاتحاد المصري مشاركة فرق الناشئين بالنادي في درجة المسابقات التي يشارك بها الفريق الأول.



كما أرسل الاتحاد المصري للجهات الأمنية مقترح إقامة اللقاء المؤجل بين الأهلي والزمالك قبل لقائهما معا في الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز خلال شهر رمضان المعظم لاستطلاع رأيها قبل اعتماد جدول المسابقة.



كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم الموافقة على تخصيص طائرة، خاصة للمنتخب الوطني الأول في رحلته إلى كينيا لملاقاة منتخبها الوطني يوم 25 مارس المقبل ضمن تصفيات الأمم الأفريقية، وجاء ذلك في معرض موافقة اللجنة المكلفة بادارة الاتحاد على جميع طلبات المنتخب الأول دعمًا لمسيرته وتحقيق هدف التأهل لنهائيات الأمم الأفريقية.



كما قرر الاتحاد المصري تشكيل وفد من الهيئات المعنية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم المقرر انعقادها بالمغرب يوم 12 مارس المقبل؛ لدعم المرشح المصري المهندس هاني أبو ريدة في الانتخابات التي ستجرى خلال الجمعية، ويسعى خلالها المرشح المصري للحفاظ على مقعده في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

