شاهد.. احتجاجات فى البرازيل للمطالبة باستقالة الرئيس



احتجاجات فى البرازيل احتجاجات فى البرازيل

خرج العديد من البرازيلين فى احتجاجات بعضها كان بالسيارات للمطالبة بإقالة الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو ، والمطالبة بالمزيد من اللقاحات ضد كورونا.



وأشارت قناة "تيلى سور" الفنزويلية إلى أن الحركات العمالية والاجتماعية والسياسية المركزية عادوا إلى الشوارع مجددا للمطالبة برحيل بولسونارو وذلك لإدارته السيئة مع أزمة فيروس كورونا فى البلاد.



وقعت الاحتجاجات ضد الرئيس بولسونارو في أحداث أقيمت في جميع أنحاء البرازيل وتم تقسيمها بين قوافل من السيارات ومسيرات في ولايات مختلفة من البلاد.

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وحمل المتظاهرون أعلام البرازيل ، وكذلك الحركات الاجتماعية والأحزاب السياسية المنعقدة ، وطالبوا في قافلة بمزيد من اللقاحات ضد الفيروس.وتمثلت المظاهرة في باهيا في وضع صلبان على الأرض تخليداً لذكرى ضحايا كوفيد -19. بينما نشرت حركة العمال الريفيين الذين لا يملكون أرضًا (MST) على شبكاتها الاجتماعية السيارات والدراجات والمسارات التي استخدمت للتعبير عن الخلاف الشعبي مع السياسة الفيدرالية.وطالب المحتجون فى ريو جراندى دو نورتى برحيل الرئيس وعودة المساعدات الطارئة للعائلات بسبب الوباء. في الوقت نفسه ، في كامبو جراندي ، روجت سنترال أونيكا دوس ترابالهادوريس (CUT) مسيرة مع طلب المزيد من اللقاحات وإزالة بولسونارو.في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد ، اندلعت الاحتجاجات في بيلو هوريزونتي. وفقًا لـ CUT والحركات الاجتماعية ، فإن هذه المطالبات والمطالب تهم غالبية البرازيليين.https://twitter.com/i/status/1363493515452383236