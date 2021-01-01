أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن وزير الطيران المدني ووزير الخارجية تواصلا لحل أزمة بعثة الزمالك، المتوجهة إلى السنغال لمواجهة تونجيث في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وقال أشرف صبحى، فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "وزير الطيران المدني ووزير الخارجية تواصلا لحل أزمة بعثة الزمالك".
وأوضح وزير الرياضة: "الزمالك قطع شوطا كبيرا بالتعاقد مع طائرة خاصة ولكن لم يتواصلوا مع الحكومة المصرية ولا وزارة الشباب والرياضة لتسهيل التصاريح المتعلقة بالمرور والإجراءات المختلفة، وهو ما لم يتم ممكن يكون لعدم دراية وقلة خبرة".
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التعليقات على وزير الرياضة: ما حدث مع الزمالك أول مرة أشوفه.. ولازم الأندية تتواصل معانا
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