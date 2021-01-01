وزير الرياضة: ما حدث مع الزمالك أول مرة أشوفه.. ولازم الأندية تتواصل معانا

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صورة الخبر: الدكتور أشرف صبحى
الدكتور أشرف صبحى

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن وزير الطيران المدني ووزير الخارجية تواصلا لحل أزمة بعثة الزمالك، المتوجهة إلى السنغال لمواجهة تونجيث في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال أشرف صبحى، فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "وزير الطيران المدني ووزير الخارجية تواصلا لحل أزمة بعثة الزمالك".

وأوضح وزير الرياضة: "الزمالك قطع شوطا كبيرا بالتعاقد مع طائرة خاصة ولكن لم يتواصلوا مع الحكومة المصرية ولا وزارة الشباب والرياضة لتسهيل التصاريح المتعلقة بالمرور والإجراءات المختلفة، وهو ما لم يتم ممكن يكون لعدم دراية وقلة خبرة".

وتابع أشرف صبحى: "اللى حصل ده أول مرة أشوفه والمهم أن الموضوع اتحل ولازم كل الأندية تاخد بالها، ويكون هناك تواصل معانا أكثر من كده شوية، وخاصة في حالات الطيران الخاص".

ومن جانبها أكدت نهى خضر، سفيرة مصر في السنغال: "نجحنا فى توفير ساعتين من رحلة الزمالك المتعثرة إلى السنغال بالعبور من موريتانيا بدلا من مالى، وتأخر تصريح عبور الزمالك من موريتانيا بسبب الأجواء الأمنية المقلقة في هذه المنطقة".

وأضافت نهى خضر: "البعثة حاليا بتجرى المسحة المتعلقة بمباراة تونجيث وهيرتاحوا النهادرة وهيبدأوا الاستعداد من بكرة والزمالك طالب الاتحاد الأفريقي تأجيل المباراة 24 ساعة بسبب تأخر الوصول".

وتابعت السفيرة: "حاليا فيه عاصفة ترابية تضرب السنغال أتمنى أن تنتهى قبل مباراة الزمالك وتونجيث، حتى لا تؤثر على أجواء المباراة، ومنتظرين رد الاتحاد الأفريقي".

المصدر: youm7

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