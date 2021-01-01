محمد شريف يشكو تجاهل موسيماني رغم التألق بالأهلي



محمد شريف محمد شريف

سيطرت حالة من الضيق على محمد شريف لاعب الأهلي بسبب تجاهل بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر له، وعدم الاعتماد عليه في التشكيل الأساسي أو منحه قسطا أكبر من الدقائق التي يلعبها مع الأهلي عندما يحل بديلاً، رغم أنه تألق بشدة وكان ينافس على لقب هداف الدوري وقت حصوله على فرصة المشاركة الأساسية، وصنع ثنائية قوية مع محمود كهربا في قيادة هجوم النسور الحمر.



واشتكى محمد شريف من خروجه المستمر من حسابات بيتسو موسيماني في المباريات الأخيرة خلال المشاركة في كأس العالم للأندية، فبالرغم من إيقاف الثنائي محمود كهربا وحسين الشحات في مباراة بالميراس البرازيلي إلا أن موسيماني لم يضعه في حساباته، وكذلك في مباراة المريخ السوداني بافتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، فلم يشركه موسيماني أساسيًا، رغم غياب الثلاثي الشحات وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن، واكتفى بالدفع به عدد ضئيل من الدقائق بنهاية المباراة.



وما زاد من استياء شريف هو اعتماد موسيماني على جونيور أجايي أساسيا في مباراة المريخ رغم ابتعاده عن المشاركة لفترة طويلة، وبدلا من الاستعانة به باعتباره أكثر اللاعبين جاهزية، فضل بقاؤه على الدكة والاعتماد على أجايي في هذه المباراة.

