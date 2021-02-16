شامبو التقشير.. مفتاح صحة وجمال الشعر

يعمل شامبو التقشير على تخليص فروة الرأس من بقايا مستحضرات العناية والتصفيف والقشور الميتة والإفرازات الدهنية الزائدة والشوائب.
وذكرت بوابة الجمال "هاوت.دي" أن شامبو التقشير يعد بمثابة مفتاح صحة وجمال الشعر.
وأضافت البوابة الألمانية أنه من خلال ذلك تتنفس فروة الرأس جيدا ويتدفق الدم بها بصورة أفضل، ومن ثم يتمتع الشعر بمظهر أكثر صحة وحيوية ولمعانا.
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