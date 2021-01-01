صور..ديكورات غرف المعيشة في 2021 مستوحاة من الطبيعة وحقبة السبعينيات.. أبرزها الخشب

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صورة الخبر: ديكورات غرف المعيشة في 2021
ديكورات غرف المعيشة في 2021


غرفة المعيشة من أهم الغرف الموجودة في المنزل، تمامًا مثل المطبخ، فهي المكان الذي نستمتع فيه بمشاهدة الأفلام مع العائلة، أو الاسترخاء مع كتاب جيد، أو حتى مساعدة أطفالك في حل واجباتهم المدرسية، لذا فمن المهم أن يتم تجهيز غرفة المعيشة الخاصة بك بالأثاث المناسب، بما في ذلك الأريكة المريحة وقطع الديكور.

إذا كنت في حيرة من أمرك حول كيفية تصميم مساحة ذات أجزاء متساوية أنيقة وعملية، فإليك نقلًا عن موقع "goodhousekeeping" بعض الأفكار المميزة التي تساعدك على اختيار ديكورات غرفة المعيشة، فإذا كنتِ مهتمة بالبحث عن أبرز تريندات ديكور المطبخ في 2021، وتعتقدين أنها من أهم ما يمكنك الاهتمام به، فاعلمي أن ديكورات غرفة المعيشة مهمة أيضًا، وإليك بعض الأفكار لمنزل مثالي.

ديكورات غرفة معيشة خشبية
تسيطر الأسطح الخشبية على أحدث ديكورات شقق عام 2021، حيث يمكن أن تضيف العوارض الخشبية والقطع الزخرفية المصنوعة من الخشب لمسة من الأناقة على ديكور غرفة المعيشة في منزلك، كما أنها تضفي طابعًا ريفيًا عليها.

ديكورات غرفة معيشة بالإضاءة الملونة
تجديد تركيبات الإضاءة القبيحة ببضع طبقات بسيطة من الطلاء والمصابيح الدائرية للحصول على لمسة مميزة على ديكورات غرفة معيشتك، فالألوان الجريئة في الأعلى تجعل أجواء الغرفة مثالية.

ديكورات غرفة معيشة بالنباتات
املأي أي زاوية غير مستغلة من زوايا غرفة المعيشة بالنبات كبير الحجم، لتصبح نقطة المحورية في غرفتك، ويمكنك وضع تلك النباتات الخضراء في سلة مصنوعة من الخوص لمزيد من الأناقة.

ديكورات غرفة معيشة بالطوب
الاستعانة بالمدفأة المصنوعة من الطوب القديمة أو الألواح الخشبية المطلية بطبقة من الطلاء باللون الكريمي أصبح من الأمور المعهودة التي تلجأ إليها الكثيرات أثناء انتقاء ديكورات منازلهن، لذا يمكنك الاستعانة بأفكار الديكور المستوحاة من حقبة السبعينيات.

ديكورات غرفة معيشة بالنحاس
قومي باستخدام اللمسات المعدنية النحاسية في ديكورات غرفة المعيشة، وامزجيها مع قطع خشبية تقليدية لإضافة عمق واهتمام بصري إلى غرفة المعيشة الخاصة بك.

صورة الخبر: ديكورات غرف المعيشة في 2021

صورة الخبر: ديكورات غرف المعيشة في 2021

صورة الخبر: ديكورات غرف المعيشة في 2021

صورة الخبر: ديكورات غرف المعيشة في 2021

المصدر: موقع "goodhousekeeping"

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