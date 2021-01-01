غرفة المعيشة من أهم الغرف الموجودة في المنزل، تمامًا مثل المطبخ، فهي المكان الذي نستمتع فيه بمشاهدة الأفلام مع العائلة، أو الاسترخاء مع كتاب جيد، أو حتى مساعدة أطفالك في حل واجباتهم المدرسية، لذا فمن المهم أن يتم تجهيز غرفة المعيشة الخاصة بك بالأثاث المناسب، بما في ذلك الأريكة المريحة وقطع الديكور.
إذا كنت في حيرة من أمرك حول كيفية تصميم مساحة ذات أجزاء متساوية أنيقة وعملية، فإليك نقلًا عن موقع "goodhousekeeping" بعض الأفكار المميزة التي تساعدك على اختيار ديكورات غرفة المعيشة، فإذا كنتِ مهتمة بالبحث عن أبرز تريندات ديكور المطبخ في 2021، وتعتقدين أنها من أهم ما يمكنك الاهتمام به، فاعلمي أن ديكورات غرفة المعيشة مهمة أيضًا، وإليك بعض الأفكار لمنزل مثالي.
ديكورات غرفة معيشة خشبية
تسيطر الأسطح الخشبية على أحدث ديكورات شقق عام 2021، حيث يمكن أن تضيف العوارض الخشبية والقطع الزخرفية المصنوعة من الخشب لمسة من الأناقة على ديكور غرفة المعيشة في منزلك، كما أنها تضفي طابعًا ريفيًا عليها.
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التعليقات على صور..ديكورات غرف المعيشة في 2021 مستوحاة من الطبيعة وحقبة السبعينيات.. أبرزها الخشب
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