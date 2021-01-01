ابعد عن الوجع .. إليك أسباب ألم الأسنان الكاملة



أسباب ألم الأسنان الكاملة أسباب ألم الأسنان الكاملة



من الصعب تجاهل الأسنان المؤلمة أثناء الأكل او فى الليل ولكن معرفة السبب تساعدنا كثيرا فى تجنب الالم لذا نعرض لكم اهم اسباب وجع الاسنان؟

اليك اهم اسباب وجع الاسنان لتتمكن من تجنبها والابتعاد عنها، وذلك وفقا لما جاء فى موقع " medicinenet" .



تشمل الأسباب الأخرى لألم الأسنان ما يلي:



خراج السن : تنشأ هذه العدوى من داخل السن وتنتشر إلى الجذر والعظام المحيطة.

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الأسنان التالفة أو المكسورة : يمكن أن يؤدي كسر السن إلى كشف العاج الحساس أو حتى اللب في بعض الأحيان تكون الكسور غير واضحة على الرغم من أن خط الكسر يمكن أن يمتد إلى عمق السن ، مما يسبب ألم الأسنان في كل مرة يضغط فيها المرء على العض أو المضغ (يسمى "متلازمة الأسنان المتشققة").عمل الأسنان : بعد الحصول على حشوة أو تاج ، يمكن أن تشعر الأسنان بأنها أكثر حساسية، هذا هو الحال خاصة إذا كانت إزالة تسوس الأسنان كبيرة أو عميقة. على الرغم من ضرورة عمل الأسنان ، إلا أنه قد يؤدي أحيانًا إلى تهيج العصب، بمرور الوقت ، يمكن أن تختفي الحساسية إذا كان السن سليمًا بدرجة كافية.صرير الأسنان أو صريرها : هذه العادة تسمى صرير الأسنان ويتم إجراؤها في كثير من الأحيان دون وعي وفي الليل، لسوء الحظ ،يتسبب صريف الأسنان في تلف الأسنان وفي بعض الأحيان يهيج الأعصاب لدرجة أن الأسنان تصبح حساسة.عدوى اللثة أو أمراض اللثة : تتكون دواعم السن من اللثة وأربطة اللثة والعظام التي تحيط بالأسنان وتثبتها. عادة ما تنطوي المراحل المبكرة من مشاكل اللثة على التهاب اللثة ، وهو ما يسمى التهاب اللثة . وعادة ما تكون اللثة حمراء ومتورمة وسيسهل نزفها.يمكن أن تتطور مشكلة اللثة لتشمل عظم الفك المحيط بالأسنان وتمثل المراحل المتأخرة من أمراض اللثة (أو "التهاب دواعم السن") حيث يوجد فقدان متقدم للعظام حول الأسنان، بسبب فقدان العظام ، يمكن أن يتشكل خراج اللثة (عدوى) في الفراغ الذي يتطور بين السن واللثة ، مما يسبب الألم.سطح الجذور المكشوفة : عندما لا تغطي اللثة والعظام الواقية جذور الأسنان ، يمكن أن تكون هذه الأسطح حساسة لمحفزات مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة أو تغيرات درجة الحرارة المفاجأة.التهاب الجيوب الأنفية : نظرًا لأن جذور الأضراس العلوية قريبة جدًا من تجاويف الجيوب الأنفية الفكية، يمكن أن يتسبب الالتهاب الناتج عن تجاويف الجيوب الأنفية في أن تكون هذه الأضراس حساسة وتشعر وكأنها ألم في الأسنان.الأضراس الثالثة (" ضرس العقل ") : الأضراس الثالثة ، وتسمى أيضًا ضرس العقل ، هي آخر الأسنان الدائمة التي تظهر في الفم، في أغلب الأحيان ، لا توجد مساحة كافية لهذه الأضراس في الفم، نتيجة لذلك تصبح الأضراس الثالثة محاصرة كليًا أو جزئيًا (متأثرة) داخل عظم الفك وتحت اللثة. ومن الصعب تنظيف الأضراس الثالثة المكشوفة جزئيًا بشكل صحيح ؛ لذلك ، هذه المناطق عرضة للمشاكل.يمكن أن تسبب مشاكل الأضراس الثالثة ألمًا خفيفًا إلى شديدًا من ضغط الاندفاع أو التهاب اللثة أو تسوس الأسنان.