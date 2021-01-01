

القهوة العربي القهوة العربي



قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة تحضير القهوة العربي.



المكونات:

لتر من الماء. ثلاث ملاعق كبيرة من البن المحمص والمطحون. ثلاث ملاعق صغيرة من الهيل(الحبهان) الخشن. خمسة قرون من القرنفل المجروش .



طريقة التحضير :

وضع الماء على النار حتى يغلي ثم إضافة القهوة وتركها تغلي من 5 الى 15 دقيقة، إضافة الهيل والقرنفل الى البراد ثم وضع القهوة فيها وإغلاق البراد مباشرةً وتركها لعشر دقائق قبل التقديم، وتقدم القهوة مع التمر. يمكن إضافة الزنجبيل مع القرنفل أو الزعفران.

