طرق مذهلة لاكتشاف جودة الأطعمة



اكتشاف جودة الأطعمة اكتشاف جودة الأطعمة



حيل سريعة يمكن أن تساعدك على اختبار جودة الأطعمة التى تتناولها سريعا، وبكل سهلة ويمكنك القيام بها بنفسك في المنزل أو حتى في السوبر ماركت مباشرة.



جودة الدجاج



وجود خطوط بيضاء وطبقة سميكة من الدهن على صدور الدجاج يعني أن الدجاج قد يكون محقون بهرمونات النمو، لذا قد اكتسب الدجاج وزنًا سريعًا جدًا، فمثل هذه اللحوم ليست جيدة لصحتك.

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ويعد اللون أيضًا أمرًا مهمًا للغاية يجب الانتباه إليه، فإذا كان مصفرًا فقد يكون الدجاج مخزن منذ فترة.وفى النهاية يجب أن تكون صدور الدجاج النيئة وردية اللون وألا تكون طرية للغاية.الجبنستساعدك قطرة من اليود على التحقق من احتواء الجبن القريش على النشا، فإذا حدث ذلك ، ستصبح البقعة زرقاء داكنة ، وإذا لم يحدث ذلك ، فسيظل اللون أصفر أو بنيًا .اترك بعض الجبن في درجة حرارة الغرفة، فإذا كان يحتوي على دهون نباتية ، فسوف يتحول إلى اللون الأصفر، وبعد هذا الاختبار ، قد يكون طعم الجبن الطازج حامضًا ولكن لن يتغير لونه.العسلإذا كنت تتذوق نكهة الكراميل ، فهذا يعني أن العسل قد تم تسخينه بالفعل، وإذا كنت تستطيع تذوق الحلاوة المفرطة ، فهذا يعني أن هذا العسل يحتوي على السكر الأبيض.الكريمة الحامضةللتحقق مما إذا كانت القشدة الحامضة تحتوي على دهون نباتية ، حرك ملعقة من القشدة الحامضة في كوب من الماء الساخن. المنتج ذو الجودة الرديئة ينتج رقائق بيضاء و ستصبح القشدة الحامضة سائلًا سميكًا متجانسًا.الخضراوات المجمدة والتوت والفواكهتحقق مما إذا كانت عبوة المنتجات المجمدة تحتوي على ثلج أو قطع ثلج بداخلها . إذا حدث ذلك ، فلن يتم تخزينه بشكل صحيحالسمكلا ينبغي أن تكون عيون الأسماك الطازجة غائمة ، وتكون الخياشيم الصحية دائمًا ذات لون أحمر ساطع. يجب أن يكون لبشرته ذات توهج طبيعياللحمعند اختيار اللحوم ، اضغط عليها بإصبعك. يجب أن تكون اللحوم الطازجة مرنة بدرجة كافية لإخفاء بصمة إصبعك.قطّع قطعة كبيرة إلى نصفين: إذا كان اللحم داكنًا ولكن به خطوط بيضاء ، فهذا يعني أن مدة صلاحيته قد تطول مع الإضافات. جففها بمنشفة ورقية - يجب ألا يترك اللحم الطازج الكثير من الرطوبة والدم على المنشفة.أعشابامسكى حفنة من الشبت ، على سبيل المثال. إذا كانت الأوراق معلقة على الجوانب ، فهذا يعني أنها ذابلة بالفعل. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كان اللون داكنًا جدًا وكانت السيقان طويلة جدًا ، فهذا يعني أنه يحتوي على النترات. الأعشاب الطازجة دائما لونها أخضر طبيعي.الأيس كريماتركى الآيس كريم المفضل لديك في درجة حرارة الغرفة. إذا كان يحتوي على دهون نباتية ، فسيبقى مجمد لفترة أطول ويذوب في النهاية إلى سائل.سيذوب الآيس كريم الذي يحتوي على مكونات عالية الجودة ويتحول إلى مادة كريمية بيضاء سميكة.