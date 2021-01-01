بدون ريجيم قاسٍ.. تخلصي من الوزن الزائد في 10 أيام



تخلصي من الوزن الزائد في 10 أيام تخلصي من الوزن الزائد في 10 أيام

للتغلب على برودة الجو، يلجأ الكثيرون إلى تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية لمنحك الشعور بالتدفئة، إذا كنت من هؤلاء إليك ريجيم سريع للتخلص من الوزن الزائد بدون ريجيم قاس ونسف الكرش بأسرع ريجيم لإنقاص الوزن فى 10 أيام.



إليك خطة الريجيم يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى.



الإفطار 6 صباحا

شريحة نستو لايت أو جبن قريش +3 ملاعق فول بالليمون+1توست سن

أو

قطعة جبن قريش+ربع رغيف سن

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سناك بعد الفطار بـ3 ساعات..ثمرة فاكهةأو طبق شوفان كبيرالغذاءعلبة تونة + طبق سلطة + ربع رغيف بلدىأو3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطةأو2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطةأوفيليه مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطةأو3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطةأو2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرزأو2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيهبعد الغداء بساعتينكوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفةسناك بعد الغداء بـ3 ساعاتثمرة فاكهةالعشاء .. قبل النوم بساعةكوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100 جرامأوطبق شوفان + كوب لبن خالى الدسمأوكوب زبادى بالليمون + ثمرة فاكهةأو بيضة مسلوقة + ثمرة فاكهة