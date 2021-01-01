بدون ريجيم قاسٍ.. تخلصي من الوزن الزائد في 10 أيام

تخلصي من الوزن الزائد في 10 أيام
للتغلب على برودة الجو، يلجأ الكثيرون إلى تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية لمنحك الشعور بالتدفئة، إذا كنت من هؤلاء إليك ريجيم سريع للتخلص من الوزن الزائد بدون ريجيم قاس ونسف الكرش بأسرع ريجيم لإنقاص الوزن فى 10 أيام.
إليك خطة الريجيم يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى.
الإفطار 6 صباحا
شريحة نستو لايت أو جبن قريش +3 ملاعق فول بالليمون+1توست سن
أو
قطعة جبن قريش+ربع رغيف سن
سناك بعد الفطار بـ3 ساعات..
ثمرة فاكهة
أو طبق شوفان كبير
الغذاء
علبة تونة + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة
أو
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة
أو
فيليه مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة
أو
3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة
أو
2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز
أو
2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه
بعد الغداء بساعتين
كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفة
سناك بعد الغداء بـ3 ساعات
ثمرة فاكهة
العشاء .. قبل النوم بساعة
كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100 جرام
أو
طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم
أو
كوب زبادى بالليمون + ثمرة فاكهة
أو بيضة مسلوقة + ثمرة فاكهة
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