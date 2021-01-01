ما حكم تحديد نوع الجنين؟ أمين الفتوى يجيب



دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية



ورد سؤال للدكتور محمد شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، تقول صاحبته: "ما حكم تحديد نوع الجنين.. إذا كان عندهم بنات ويريدون ولدا؟".



قال الدكتور محمد شلبى ردا على السؤال: "إن تحديد نوع الجنين جائز، وليس فيه تعارض مع مشيئة الله، لأنه نفسه من المشيئة وليس فيه ادعاء علم ما فى الأرحام".



وأوضح الدكتور محمد شلبى أن تحديد علم ما فى الأرحام يشمل الزرق والصحة والمرض والغذاء وأشياء كثيرة جدا ومنها نوع الجنين، فهذا التحديد جائز ولا شيء فيه.

قد يعجبك أيضا...

حكم تحديد نوع الجنين بالحقن المجهريقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شرعا تحديد نوع الجنين، منوها إلى أنها مجرد احتمالات والخالق والمقدر هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يرزق بالمولود بشكل قطاع، كما أن معرفة ما في بطن المرأة الحامل من نوع الجنين ذكرًا كان أم أنثى لا شيئا به، استدلالا لقول الإمام القرطبي أن هذا ليس من العلم بالغيب وإنما هو من قبل الاستدلال.وأشار إلى أن تحديد نوع الجنين، إذا كان على المستوى الفردي ليس في الشرع ما يمنع من ذلك ولكن بشرط ألا يكون في التقنية المستخدمة ما يضرُّ بالمولود في قابل أيامه ومستقبله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص، ومن يريد أن يحدد نوع الجنين فيجوز ذلك ولكن بشرط أن لا يضر به فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلا للتجارب ومحطًّا للتلاعب.ضوابط تحديد نوع الجنينقال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إنه لا يوجد في الشرع الإسلامي الحنيف ما يمنع تحديد جنس ونوع الجنين.ووضع المركز، فى فتوى له عن حكم تحديد نوع الجنين، عدة ضوابط لا بد من اتباعها ومراعاتها عند إجراء هذا التحديد، منها: أن تكون هناك حاجة ماسة إلى هذا التحديد، كأن تكون ذريته كلها بنين وهو يريد البنات، أو العكس، وأن يأمن الزوج عدم اختلاط الحيوانات المنوية الخاصة به بحيوانات أخرى، وألا يؤدي ذلك إلى ظهور وكشف العورات بدون ضرورة ملحة، وأن يكون ذلك بطريقة علمية مجربة وآمنة.وأوضح أنه ينبغى على الزوجين أن يتوكلا على الله عز وجل، وأن يدركا أن هذا العمل من قبيل الأخذ بالأسباب، وأن نجاح هذا من عدمه متوقف على مشيئة الله عز وجل وإرادته.وأشار إلى أن طلب الجنس المعين من الولد له أصل شرعي، حيث يقول الله تعالى على لسان سيدنا زكريا- عليه السلام-: {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا}) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا}.