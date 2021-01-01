حكم المرأة التى ترفع صوتها على زوجها

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المرأة التى ترفع صوتها على زوجها

أجاب الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، عن سؤال ورد إليه، وذلك خلال لقائه بفيديو مسجل له عبر "يوتيوب"، مضمونه: "حكم المرأة التى ترفع صوتها على زوجها؟".


ورد عاشور قائلًا إنه يجب على المرأة أن تحترم زوجها لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت" وقال (صلى الله عليه وسلم) عن الزوج "إنما هو جنتكِ وناركِ".

وأضاف أنه يجب قبل أن نطلب من الزوجة أن تحترم زوجها وأن لا يعلو صوتها عليه، على الزوج أيضًا أن يتعامل معها بصوت منخفض لأن المرأة على دين زوجها، كذلك إذا رفع الرجل صوته على زوجته فعليها ألا يعلو صوتها عليه لأن الأصل فى المرأة الاستكانة والحياء، فيجب أن يعامل كل واحد منهم الآخر برفق ولين.

وأشار إلى أنه لا يوجد تفرقة بين الرجل والمرأة فى المعاملة فعلى كل واحدًا منهما أن يحترم الآخر.

حكم ضرب الزوجة لزوجها.. لعله من التساؤلات المثيرة للدهشة والعجب، فيما هل هناك زوجات تضربن أزواجهن؟ خاصة أن الشائع هو ضرب الرجال لزوجاتهم، لكن في ظل تغير المجتمع وظهور مستجدات العصر، مع قسوة أولئك الأزواج الذين أساءوا فهم القوامة واستخدموها لإيذاء زوجاتهم، فيما أن الدين بريء منهم ومن اعتداءاتهم الوحشية، ولعل هذا كله اجتمع ليغير فكر المرأة بدرجة كبيرة جعلت كثير من النساء لا تسكت عند ضربها وإنما تحاول الدفاع عن نفسها وتقوم بضرب زوجها، من هنا يأتي البحث عن حكم ضرب الزوجة لزوجها شرعًا.

المصدر: elbalad

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