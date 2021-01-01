أول ظهور لترمب بعد مغادرة البيت الأبيض!



الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب

قال مصدر مطلع يوم السبت، إن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سيسعى للعودة إلى دائرة الضوء السياسية من خلال كلمة يلقيها أمام اجتماع كبير لتيار المحافظين.



إلى ذلك، قال المصدر لرويترز، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن ترمب يعتزم التحدث إلى مؤتمر العمل السياسي للمحافظين في أورلاندو بولاية فلوريدا في 28 فبراير شباط، وهو اليوم الأخير من اجتماعهم.



وقال المصدر إن ترمب "سيتحدث عن مستقبل الحزب الجمهوري والحركة المحافظة".

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ومن المقرر أيضا أن يتحدث خلال المؤتمر عدد من كبار أعضاء الحزب الجمهوري الذين يُعتبرون مرشحين محتملين للحزب في انتخابات الرئاسة لعام 2024، ومن بينهم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو وحاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم.والثلاثاء الماضي، دعا ترمب الجمهوريين أعضاء مجلس الشيوخ، للعمل على عزل زعيم الأقلية الجمهورية بالمجلس ميتش ماكونيل.وانتقد ترمب ماكونيل بشدة في بيان، ووصفه بأنه "سياسي متجهّم وعبوس ولا يبتسم، وإذا كان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون سيبقون معه، فلن يفوزوا مرة أخرى".يأتي بيان ترمب بعد أن قال ماكونيل في وقت سابق، إنه على الرغم من أنه صوّت لمصلحة تبرئة الملياردير الجمهوري في محاكمة عزله، إلا أن الرئيس السابق "مسؤول عملياً وأخلاقياً" عن الهجوم الدموي الذي شنّه حشد من أنصاره على الكابيتول في 6 يناير.