خبير أميركي.. كورونا قد يختفي في أبريل لهذه الأسباب

قال أستاذ وجراح في جامعة جونز هوبكنز الأميركية، إن فيروس كورونا قد "يختفي في الغالب" بحلول أبريل.
ووفقا لـ"فوكس نيوز" الأميركية. قال مارتي مكاري، الأستاذ في كلية الطب في الجامعة وكلية بلومبيرغ للصحة العامة، إن الإصابات اليومية انخفضت بنسبة 77 في المئة منذ يناير.
وكتب مكاري يقول "هناك سبب للاعتقاد بأن البلاد تتسابق نحو مستوى منخفض للغاية من العدوى. مع إصابة المزيد من الأشخاص، ومعظمهم يعانون من أعراض خفيفة أو من دون أعراض، هناك عدد أقل من الأميركيين المصابين".
وأضاف: "وفي المسار الحالي، أتوقع أن يختفي COVID في الغالب بحلول أبريل، مما يسمح للأميركيين باستئناف حياتهم الطبيعية".
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