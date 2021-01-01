خبير أميركي.. كورونا قد يختفي في أبريل لهذه الأسباب

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › خبير أميركي.. كورونا قد يختفي في أبريل لهذه الأسباب

صورة الخبر: فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال أستاذ وجراح في جامعة جونز هوبكنز الأميركية، إن فيروس كورونا قد "يختفي في الغالب" بحلول أبريل.
ووفقا لـ"فوكس نيوز" الأميركية. قال مارتي مكاري، الأستاذ في كلية الطب في الجامعة وكلية بلومبيرغ للصحة العامة، إن الإصابات اليومية انخفضت بنسبة 77 في المئة منذ يناير.

وكتب مكاري يقول "هناك سبب للاعتقاد بأن البلاد تتسابق نحو مستوى منخفض للغاية من العدوى. مع إصابة المزيد من الأشخاص، ومعظمهم يعانون من أعراض خفيفة أو من دون أعراض، هناك عدد أقل من الأميركيين المصابين".

وأضاف: "وفي المسار الحالي، أتوقع أن يختفي COVID في الغالب بحلول أبريل، مما يسمح للأميركيين باستئناف حياتهم الطبيعية".

وقال مكاري إن التطعيمات والعدد الكبير من الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل في الولايات المتحدة - أكثر من 28 مليونًا - يمكن أن يساهم في مناعة القطيع في الربيع".

لكن البيت الأبيض وخبراء آخرين غير متفائلين، حيث قال البعض إن مناعة القطيع قد لا يتم الوصول إليها إلا في وقت لاحق من العام.

وتحدث مناعة القطيع عندما يصبح عدد كافٍ من الناس محصنين ضد الفيروس، مما ينهي انتشاره. وأضاف مكاري أنه "عندما يتم كسر سلسلة انتقال الفيروس في أماكن متعددة، يكون من الصعب انتشاره وهذا يشمل السلالات الجديدة".

المصدر: فوكس نيوز" الأميركية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على خبير أميركي.. كورونا قد يختفي في أبريل لهذه الأسباب

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
51829

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager