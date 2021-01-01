شاهد.. بأسهل الخطوات .. جددي سفرتك بطريقة عمل بطاطس مخبوزة بالسبانخ

قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج "اتفضلوا عندنا"، طريقة عمل بطاطس مخبوزة بالسبانخ، فتعد من الوصفات الجديدة وغير التقليدية التي يمكنك إعدادها وتحضيرها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات.
مقادير بطاطس مخبوزة بالسبانخ
بطاطس مبشورة
لحمة مفرومة
بصل ابيض مفروم
فصوص ثوم
توابل
بوردة ثوم
بودرة بصل
بابريكا
جوزة الطيب
بيض
جبنة بارميزان مبشورة
جبنة شيدر احمر مبشورة
بيبي سبانخ
للصوص الأحمر
طماطم مفرومة
طماطم مبشورة
زعتر
ثوم فصوص
خل
زبدة
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