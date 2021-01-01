شاهد.. بأسهل الخطوات .. جددي سفرتك بطريقة عمل بطاطس مخبوزة بالسبانخ

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صورة الخبر: بطاطس مخبوزة بالسبانخ
بطاطس مخبوزة بالسبانخ

قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج "اتفضلوا عندنا"، طريقة عمل بطاطس مخبوزة بالسبانخ، فتعد من الوصفات الجديدة وغير التقليدية التي يمكنك إعدادها وتحضيرها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات.

مقادير بطاطس مخبوزة بالسبانخ
بطاطس مبشورة
لحمة مفرومة
بصل ابيض مفروم
فصوص ثوم
توابل
بوردة ثوم
بودرة بصل
بابريكا
جوزة الطيب
بيض
جبنة بارميزان مبشورة
جبنة شيدر احمر مبشورة
بيبي سبانخ

للصوص الأحمر
طماطم مفرومة
طماطم مبشورة
زعتر
ثوم فصوص
خل
زبدة

طريقة تحضير بطاطس مخبوزة بالسبانخ
للصوص الأحمر
ويضاف له الطماطم والزعتر والخل
ويترك على النار حتى يسبك

اللحم المفروم
يرفع البصل مع اللحمة على النار
يضاف لها ملح وفلفل وتترك على النار حتى تمام الطهي

للبطاطس
تتبل البطاطس بالتوابل
ويضاف لها البيض وتخلط جيدا
في صينية مبطنة بورق سترتش توضع البطاطس وتفرد جيدا
وتحشى باللحمة المفرومة ثم الجبن
ثم تغلق البطاطس حول الحشوة باستخدام السترتش
ثم تدخل الثلاجة حتى تتماسك
تفك من السترتش
وترص على صينية فرن وتدخل الفرن حتى تمام الطهي
وتقدم ساخنة مع الصوص الأحمر

المصدر: elbalad

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