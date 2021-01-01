شاهد.. بأسهل الخطوات .. جددي سفرتك بطريقة عمل بطاطس مخبوزة بالسبانخ



بطاطس مخبوزة بالسبانخ بطاطس مخبوزة بالسبانخ

قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج "اتفضلوا عندنا"، طريقة عمل بطاطس مخبوزة بالسبانخ، فتعد من الوصفات الجديدة وغير التقليدية التي يمكنك إعدادها وتحضيرها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات.



مقادير بطاطس مخبوزة بالسبانخ

بطاطس مبشورة

لحمة مفرومة

بصل ابيض مفروم

فصوص ثوم

توابل

بوردة ثوم

بودرة بصل

بابريكا

جوزة الطيب

بيض

جبنة بارميزان مبشورة

جبنة شيدر احمر مبشورة

بيبي سبانخ



للصوص الأحمر

طماطم مفرومة

طماطم مبشورة

زعتر

ثوم فصوص

خل

زبدة

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طريقة تحضير بطاطس مخبوزة بالسبانخللصوص الأحمرويضاف له الطماطم والزعتر والخلويترك على النار حتى يسبكاللحم المفروميرفع البصل مع اللحمة على الناريضاف لها ملح وفلفل وتترك على النار حتى تمام الطهيللبطاطستتبل البطاطس بالتوابلويضاف لها البيض وتخلط جيدافي صينية مبطنة بورق سترتش توضع البطاطس وتفرد جيداوتحشى باللحمة المفرومة ثم الجبنثم تغلق البطاطس حول الحشوة باستخدام السترتشثم تدخل الثلاجة حتى تتماسكتفك من السترتشوترص على صينية فرن وتدخل الفرن حتى تمام الطهيوتقدم ساخنة مع الصوص الأحمر