

البورصة المصرية.. أنشط 10 أسهم مدرجة الأسبوع الماضي و «سبيد ميديكال» بالمقدمة البورصة المصرية.. أنشط 10 أسهم مدرجة الأسبوع الماضي و «سبيد ميديكال» بالمقدمة

تصدر سهم سبيد ميديكال ترتيب أسهم السوق الرئيسي في البورصة المصرية- بدون صفقات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيم تداولات 455.079 مليون جنيه بحجم تداول بلغ 149.592 مليون سهم.



وجاءت بالمرتبة الثانية دايس للملابس الجاهزة بقيمة تداولات 347.317 مليون جنيه بحجم تداول 107.648 مليون سهم، ثم أم أم جروب بقيمة 336.367 مليون جنيه بحجم تداول 32.161 مليون سهم، ثم المصريين للاسكان بقيمة 234.962 مليون جنيه، بحجم تداول بلغ 178.874 مليون سهم، وبالمرتبة الخامسة احتل البنك التجاري الدولي بقيمة 207.254 مليون جنيه، بحجم تداول بلغ 3.420 مليون سهم.



ثم سهم ارابيا انفستمنتس بالمرتبة السادسة بقيمة تداولات 286.982 مليون جنيه بحجم تداول بلغ 1.349 مليون سهم، تلاه سهم بايونيرز القابضة بقيمة تداولات 198.97 مليون جنيه بحجم تداول 35.214 مليون سهم، ثم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية بقيمة 191.148 مليون جنيه بحجم تداول 3.761 مليون سهم، ثم الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية بقيمة 177.908 مليون جنيه، بحجم تداول بلغ 5.27 مليون سهم، وبالمرتبة العاشرة سهم اوراسكوم للاستثمار القابضة بقيمة تداول 176.47 مليون جنيه، بحجم تداول 679.817 مليون سهم.

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سجلت البورصة المصرية خسائر قدرها 10.7 مليارر جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند 697.1 مليار جنيه، مقابل 707.9 مليار جنيه بنهاية الأسبوع قبل الماضي.أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11,380.55 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 1.44 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 4.17% هبوطا مغلقا الفترة عند 2,350.39 نقطة، بينما سجل مؤشرS&P انخفاضا بنحو 2.12% مغلقا الفترة عند 1,928 نقطة.و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضا بنحو 1.47 % مغلقا عند 14,048.7 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI انخفاضا بنحو 3.26 % مغلقا الفترة عند 3,374.34 نقطة.وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 20.2 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 3,534 مليون ورقة منفذة على 253 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 24.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 4,583 مليون ورقة منفذة على 286 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.هذا و قد استحوذت الأسهم على 37.57 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 62.43 % خلال الأسبوع .وسجلت تعاملات المصريين نسبة 87.7 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.2 % و العرب على 5.1 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 160.1 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 34.6 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 84.5 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 8.5 % و سجل العرب 7.0 % و قد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 364.0 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 128.5 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.