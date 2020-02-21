

أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الأحد 21-2-2021 أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الأحد 21-2-2021

ننشر في «الدستور» في هذا التقرير، أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الأحد 21 -2-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة خلال التداولات الصباحية في عدد من البنوك المحلية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم



سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار الدولار ليسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي 15.60 للشراء، و15.70 للبيع، بينما سجل بنك أتش أس بي سي تراجعًا أمام الجنيه ليسجل للشراء 15.61 جنيه وللبيع 15.71 جنيه، فيما انخفض سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 15.61 جنيه وللبيع 15.71 جنيه، وفي البنك الأهلي اليوناني انخفض الدولار ليسجل للشراء 15.60 جنيه وللبيع 15.70 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 15.60 جنيه وللبيع 15.70 جنيه، وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل للشراء 15.62 جنيه وللبيع 15.72 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء أمام الجنيه خلال التداولات الصباحية في البنوك ليسجل في البنك الأهلي المصري للشراء 21.75 جنيه وللبيع 22.02 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 21.59 جنيه وللبيع 21.86 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 21.75 جنيه وللبيع 22.02. جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 21.60 جنيه وللبيع 21.94 جنيه، وفي بنك المصري لتنمية الصادرات انخفض الجنيه الإسترليني 2 قرش أمام الجنيه ليسجل للشراء 21.58 جنيه وللبيع 21.77 جنيه.



سعر اليورو أمام الجنيه

كما شهدت عملة الصرف الأوروبية "اليورو" استقرارًا خلال التداولات اليومية أمام الجنيه، لتسجل في بنك البركة للشراء 18.78 جنيه وللبيع 18.96 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.78 جنيه وللبيع 18.96 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 18.83 جنيه وللبيع 19.05 جنيه، وفي بنك قناة السويس بلغ سعر اليورو للشراء 17.88 وللبيع 18.10 جنيه.