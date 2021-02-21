أسعار الذهب تستقر فى مصر وعيار 21 يسجل 782 جنيها

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر، بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، حيث يسجل الذهب استقرار يوم الأحد من كل أسبوع لتوقف التداول عالميًا.
أسعار الذهب اليوم سجلت لعيار 18 ما قيمته 670 جنيها، وعيار 24 سجل 894 جنيها للجرام، والجنيه الذهب يسجل 6256 جنيها، وأونصة الذهب بلغت 1784 دولار، وعيار 21 يسجل 782 جنيها.
منذ يوم 10 فبراير 2021 تسجل أسعار الذهب تراجعات مستمرة على المستوى العالمى، حيث سجل سعر أونصة الذهب في هذا التاريخ 1840 دولار، ثم بدأ المعدن النفيس رحلة هبوط في البورصات العالمية ليخسر قرابة 56 دولار حتى اليوم الأحد 21 فبراير لتبلغ الأونصة 1784 دولار.
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