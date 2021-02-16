تشير الدكتورة نورية مونفوليدا، خبيرة التغذية الإسبانية، إلى أنه يجب تناول البطاطا بحذر لأنها قد تسبب آلاما حادة في المعدة، بسبب مادة السولانين العضوية السامة.
وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، تقول "مونفوليدا": "أفضل طريقة للوقاية من هذه المشكلات الصحية، هي عدم تناول البطاطا القديمة أوالخضراء أو التي بدأت تنبت".
ووفقا لها، يمنع تناول البطاطا مع قشرتها، ولا ينصح باستخدام الماء الذي سلقت فيه لتحضير الطعام، كما يجب الامتناع عن تناول البطاطا إذا كان مذاقها مرا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على طبيبة تكشف خطورة البطاطا على الصحة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق