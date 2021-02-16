

خطوات الحصول على ترخيص حديقة فاكهة أو نخيل خطوات الحصول على ترخيص حديقة فاكهة أو نخيل



تقدم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية تيسيرات للحصول على خدمات جماهيرية ومنها خدمة ترخيص أو إنشاء والتوسع وإحلال أو تجديد حديقة فاكهة أو نخيل.



وتلتزم الجهات المعنية والإدارية بتقديم الخدمة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998، وكثمرة للتعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمحافظات من تحديد المستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات المحددة لإنجازها أو الإعلان عن رأيها في الطلب وتقديم الحصول عليها.



اما المستندات المطلوبة فهي تقرير معاينة إنشاء حديقة على النموذج المعد لذلك وصورة من سند الملكية أو عقد إيجار أو توكيل رسمي من الورثة موثق من الشهر العقاري مع إعلام الوراثة في حالة الورثة وبطاقة الحيازة الزراعية والأصل للاطلاع.

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المبالغ المقررة للحصول على الخدمةتقدر وزارة الزراعة مبلغا ضئيلا للحصول على الخدمة وهي عبارة عن ثلاثين جنيها من مصروفات معاينة عن كل فدان أو حديقة الفاكهة أو النخيل تسدد بشيك أو حوالة بريدية لحساب الإدارة المركزية بالبساتين حساب ثالث وزارة الزراعة، فضلا عن خمسين جنيها مصروفات معاينة للحدائق التي تنشأ بغرض التجارب والبحوث العلمية، الاستهلاك الشخصي والتي لا تزيد مساحتها عن نصف فدان وكذلك للمساحات المنحصرة من جهتين أو أكثر لحدائق الفاكهة داخل الوادي الجديد وتقل مساحتها عن فدان واحد، مع دفع 3 جنيهات وعشرة قروش ضريبة نوعية ورسم تنمية موارد عند الترخيص.التوقيت المحدد لإنجاز الخدمةيتم إخطار الطالب برأي اللجنة في طلب ترخيص أو إنشاء أو التوسع أو إحلال أو تجديد حديقة لفاكهة أو نخيل في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا.وتبلغ المساحة المنزرعة بالبساتين في مصر ما يقرب من مليوني فدان وتصدر مصر حاصلات زراعية سنويا بما يقرب من 2.2 مليار دولار، وتقدر الكميات بما يقرب من 5 ملايين طن حسب تقارير الحجر الزراعي المصري.