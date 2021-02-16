

الارصاد: طقس اليوم.. مائل للبرودة نهارا.. شديد البرودة ليلا.. الارصاد: طقس اليوم.. مائل للبرودة نهارا.. شديد البرودة ليلا..

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأحد مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة، فيما يسود طقس معتدل على شمال الصعيد بينما يكون الطقس دافئ على جنوب الصعيد.



الطقس ليلا



يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري شديد البرودة على السواحل الشمالية بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد شديد البرودة على جنوب الصعيد.

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مناطق الأمطاروتشهد البلاد غدا فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ونشاط رياح على جنوب سيناء.حالة البحرينوبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.75 متروبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 18 09الإسكندرية 18 10وادى النطرون 17 09طنطا 18 09شبين الكوم 18 09دمنهور 18 10بلطيم 18 10مطروح 17 10السلوم 18 08سيوة 18 05بورسعيد 17 10دمياط 17 10الزقازيق 18 09المنصورة 17 09الإسماعيلية 17 07السويس 18 09العريش 18 08رفح 18 08رأس سدر 19 10نخل 16 03نويبع 19 13طابا 18 11كاترين 11 01الطور 21 13شرم الشيخ 21 14الغردقة 21 12مرسى علم 20 13الفيوم 19 08بنى سويف 19 07المنيا 19 06أسيوط 19 06سوهاج 20 07قنا 21 08الأقصر 22 08أسوان 23 09ادفو 23 11أبوسمبل 22 12الوادى الجديد 21 07شلاتين 26 15أبو رماد 25 14حلايب 23 17رأس حدربة 22 16