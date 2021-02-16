الارصاد: طقس اليوم.. مائل للبرودة نهارا.. شديد البرودة ليلا..

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صورة الخبر: الارصاد: طقس اليوم.. مائل للبرودة نهارا.. شديد البرودة ليلا..
الارصاد: طقس اليوم.. مائل للبرودة نهارا.. شديد البرودة ليلا..

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأحد مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة، فيما يسود طقس معتدل على شمال الصعيد بينما يكون الطقس دافئ على جنوب الصعيد.

الطقس ليلا

يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري شديد البرودة على السواحل الشمالية بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد شديد البرودة على جنوب الصعيد.

مناطق الأمطار

وتشهد البلاد غدا فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ونشاط رياح على جنوب سيناء.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.75 متروبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 18 09

الإسكندرية 18 10

وادى النطرون 17 09

طنطا 18 09

شبين الكوم 18 09

دمنهور 18 10

بلطيم 18 10

مطروح 17 10

السلوم 18 08

سيوة 18 05

بورسعيد 17 10

دمياط 17 10

الزقازيق 18 09

المنصورة 17 09

الإسماعيلية 17 07

السويس 18 09

العريش 18 08

رفح 18 08

رأس سدر 19 10

نخل 16 03

نويبع 19 13

طابا 18 11

كاترين 11 01

الطور 21 13

شرم الشيخ 21 14

الغردقة 21 12

مرسى علم 20 13

الفيوم 19 08

بنى سويف 19 07

المنيا 19 06

أسيوط 19 06

سوهاج 20 07

قنا 21 08

الأقصر 22 08

أسوان 23 09

ادفو 23 11

أبوسمبل 22 12

الوادى الجديد 21 07

شلاتين 26 15

أبو رماد 25 14

حلايب 23 17

رأس حدربة 22 16

المصدر: الصباح العربى

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