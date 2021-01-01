نصائح بسيطة للوقاية من عرق النسا



عرق النسا عرق النسا

يصيب الرجال والنساء لا يقتصر على فئة محددة، عرق النسا، يشير إلى الألم الذي يمتد على طول العصب الوركي، والذي يتفرع من أسفل الظهر ممتدًا إلى الوركين والأرداف وأسفل كل ساق، وعادة ما يؤثر عرق النسا في جانب واحد فقط من جسمك، وهذا يسبب الألم الشديد



نصح الدكتور أحمد أمين استشارى العظام بطرق للوقاية من عرق النسا.



وأوضح أمين من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن ممارسة التمارين بانتظام تحافظ على قوة الظهر.

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انتبه جيدًا لعضلات جذع الجسم، وهي العضلات الموجودة في البطن والجزء الأسفل من الظهر الضرورية للحفاظ على وضعية مناسبة والاتصاف.اسأل طبيبك ليوصي لك بأنشطة معينة.حافظ على وضعية مناسبة عند الجلوس. اختر مقعدًا به داعم جيد للجزء السفلي من الظهر ومساند للذراعين وقاعدة دوارة.انظر في وضع وسادة أو منشفة ملفوفة في جزء صغير من ظهرك للحفاظ على منحنى الظهر الطبيعي.حافظ على مستوى الركبتين والوركين.استخدم ميكانيكا الجسم الجيدة، إذا كنت تقف لفترات طويلة، فأرح قدمًا واحدة على مقعد أو صندوق صغير من آن إلى آخر.فعندما ترفع شيئًا ثقيلًا، استخدم الأطراف السفلية للقيام بالمهمة.تحرك باستقامة إلى أعلى وأسفل.حافظ على استقامة ظهرك وانحني فقط عند الركبتين.امسك بالحمل قريبًا من جسمك.تجنب الرفع والالتفاف في وقت واحد.اعثر على شريك ليرفع معك الجسم إذا كان ثقيلًا أو يصعب حمله.