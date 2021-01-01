تربية الأطفال تحتاج إلى الكثير من المجهود والحذر الشديد، وبالأخص في أهم مرحلتين من مراحل عمرهم وهما مرحلة الطفولة والمراهقة، وذلك لأنها من أهم المراحل التي تؤثر في تكوين شخصية سوية، لا تعاني من أى مشاكل نفسية، ويستطيعون الاعتماد على أنفسهم فيما بعد.
وقالت الدكتورة أمينة فتحي، استشاري نفسي وعلاقات أسرية، إنه قد يرتكب الآباء والأمهات بعض الأخطاء الكثيرة في تربية الأبناء، ويمكن أن تؤثر هذه الأخطاء على شخصيته ونفسيته على المدى الطويل، وهو أمر في الغالب لا يقصده الآباء.
وأضافت "فتحي"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن أبرز الأخطاء التي يقع فيها الآباء هو عندما يحدث حوار مفتوح أمام الأبناء الصغار أو من هم في مرحلة المراهقة الأولية بخصوص الأمور المادية.
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التعليقات على في الأمور المادية.. 10 أخطاء يرتكبها الآباء عند تربية أبنائهم
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