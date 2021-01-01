

شوربة السبانخ شوربة السبانخ



تحتوى السبانخ على قدر كبير من الفوائد والعناصر الغذائية التى تجعلها من أفضل الوجبات المناسبة لفصل الشتاء وتمنح الجسم الشعور بالدفء والطاقة.



نقدم لكم طريقة عمل شوربة السبانخ بـ 4 وصفات للشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بي سى سفرة.

شوربة الذرة والسبانخ

مقادير شوربة الذرة والسبانخ

سبانخ

ذرة

كريمة لباني

بصل

مكعب مرقة

زبدة

جوزة الطيب

ملح فلفل اسود

ماء ساخن

طريقة تحضير شوربة الذرة والسبانخ

* ترفع حلة على النار بها بصل مفروم وسبانخ وذرة صفراء وملح وفلفل وماء ساخن



* تقلب جيدا مع مكعب المرقه وزبدة و جوزة الطيب و تضاف الكريمة اللباني بمجرد أن تغلي وتقدم ساخنة

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مقادير شوربة بطاطس بالسبانخبطاطسصدور الدجاجسبانخبصلثومشبتكزبرة خضراءمرقةزبدةكريمة لبانيطريقة تحضير شوربة بطاطس بالسبانخ* في حلة على النار ضعي الزبدة والبصل المقطع مكعبات والثوم والبطاطس المكعبات والمرقة والملح والفلفل وصدر الدجاج* اضيفي السبانخ بعد تقطيعها والشبت والكزبرة المفرومين والماء واتركيها لتغلي ثم اخرجي صدر الدجاج وقطعيه واتركيه جانبا* استخدمي الخلاط الكهربائي لخلط الشوربة حتى تصبح سائلة واضيفي الكريمة اللباني واتركيها لتغلي مرة وقطعي صدر الدجاج في طبق التقديم وصبي عليه الشوربة وتقدم.مقادير شوربة السبانخ بالدجاجأرز بسمتيصدور دجاجزيتبصلجزركرفسورق لورادقيقروز ماريشبتسبانخبصل أخضرسمنةمرقةملح - فلفلطريقة تحضير شوربة السبانخ بالدجاج* يسلق الدجاج مع ملح وفلفل وورق لورا وبصل وجزر وكرفس ثم ترفع وتصفى ويشوح البصل والجزر مع روزمارى وسمنة ومكعب مرقة والشبت* ويضاف إليهم السبانخ والأرز المسلوق ثم يفرموا بالخلاط ثم يضاف إليها الصدور وتقدم مع البصل الأخضر بالهنامقادير شوربة لسان عصفور بالسبانخ (صيامي)2 ملعقة كبيرة زيت زيتون1 بصلة صغيرة مقطعة مكعبات1 كوب جزر مقطع مكعبات1 كوب كرفس مقطع3 فصوص ثوم مفروم6 كوب شوربة خضار380 جرام طماطم مشوية ومقطعة1 ونصف كوب لسان عصفورنصف ملعقة صغيرة زعتر مجففربع ملعقة صغيرة روزماري4 كوب أوراق سبانخملح وفلفلطريقة عمل شوربة لسان عصفور بالسبانخ (صيامي)* في قدر كبير، يسخن الزيت على نار متوسطة ثم نقوم بتشويح البصل حتى يذبل.* يضاف الجزر، الكرفس، والثوم.. ونتركهم لمدة ٣ دقائق وتضاف الشوربة وباقي المقادير عدا السبانخ ويقلبو ليمتزجوا معا جيدا، وعند بدء الغليان تخفض النار قليلا، ويترك حوالي ١٠ دقائق مع مراعاة التقليب من آن لآخر.* تضاف السبانخ وتقلب الشوربة، ثم تترك دقيقتين حتى تنضج وتذبل أوراقها و يتبل المذاق بالملح والفلفل.. ثم تقدم