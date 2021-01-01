بـ4 وصفات مختلفة.. تحضير برجر الفراخ بفول الصويا



برجر الفراخ بفول الصويا برجر الفراخ بفول الصويا

يمكن تحضير برجر الفراخ بفول الصويا في المنزل بأكثر من صفة، ولا نحتاج لتحضير العديد من المكونات، وقد يفضل البعض برجر الفراخ بقول الصويا، لعدم رغبتهم في تناول برجر اللحم، وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز طرق تحضير برجر الفراخ في المنزل.



طريقة عمل برجر فراخ ماكدونالدز



مقادير طريقة عمل برجر فراخ ماكدونالدز

قد يعجبك أيضا...

نص كيلو صدور فراخ ( نفرمه )2 بصلة صغيرة مبشورة ناعم3 فلفل وسط ( أحمر ـ أخضر ـ أصفر ) متقطعين قطع صغيره جدا3 معالق دقيق شوفانفلفل اسودملحرشة نعناعجنزبيلثوم بودرهبصل بودرهبابريكاطريقة عمل برجر فراخ ماكدونالدز :1-نحضر بولة أو طبق عميق ، ونضع فيه كل المكونات ونخلطهم جيدا حتى التجاني، ونتركه في الثلاجه ليتماسك.2- نخرج الطبق وحضر كيس ثلاجه نضيف ونفتحة ( نفرده يعني )، ونحضر غطاء برطمان ونضع بداخله الكيس وناخد من الفراخ ونفردها علي الكيس بشكل دائري ليأخذ الشكل الدائري، ثم نخرجه، ونكرر الطريقة على ك كمية الفراخ.3- نضع البرجر على الجريل أو طاسة على نار متوسطة مع نقطة زيت موزعة على الجريل.4- عندما يأخذ برجر الفراخ لون نقلبها على الوجه التأني إلى ان ينضج تماما، ويأخذ اللون الذهبي .5- يقدم برجر الفراخ في عيش كايزر مع اخس والجبنة الشيدر والطماطم والفلفل والبصل والكاتشب والمايونيز، و بطاطس مقلية.طريقة عمل البرجر بفول الصويا فاطمة أبو حاتيمقادير طريقة عمل البرجر بفول الصويا فاطمة أبو حاتيكيلو لحم بقري “مفروم”2 كوب من فول الصويا2 ملعقة كبيرة بصل بودرة2 ملعقة ثوم بودرةربع كوب دقيقملح حسب الرغبة2 ملعقة بهارات2 ملعقة فلفل أسودنصف كوب زبادينصف كوب من الكاتشبطريقة عمل البرجر بفول الصويا فاطمة أبو حاتي1- نضع فول الصويا المجروش في وعاء به ماء ونتركه لمدة ليلة كاملة.2- نصفي فول الصويا من الماء جيدًا، ثم نضعه في “الكبة” ونقوم بطحنه، ثم نضيف إليه الثوم البودرة والبصل البودرة والدقيق والزبادي، إلى جانب الكاتشب والفلفل والبهارات والملح.3- نعود لطحن المكونات السابقة مع بعضها البعض، ثم نضيف إليها اللحمة المفرومة ونستمر في الخلط إلى أن تتجانس المكونات مع بعضها البعض.4- بعد الإنتهاء من تحضير المكونات، نفرغها في بولة كبيرة، ثم نحضر صينية كبيرة ونفرد بها ورق زبدة، ثم نشكل خليط المكونات السابقة على شكل أقراص برجر ونضعها على ورق الزبدة.5- بعد الإنتهاء من تشكيل البرجر، نتركه جانبًا لمدة نصف ساعة.6- نضع مقلاة غير لاصقة بها القليل من الزيت على النار، ونتركها إلى أن يسخن الزيت، ثم نضع بها أقراص البرجر واحدة تلو الأخرى.7- نترك البرجر في المقلاة إلى أن يأخذ لون من الأسفل ثم نقلبه على الجهة الأخرى ليأخذ نفس اللون.8- نخرج البرجر من المقلاة ونضعه في طبق جانبي، ثم نكرر الأمر نفسه حتى ننتهي من جميع الكمية الموجودة لدينا.لتحضير البرجر9- نحضر خبز برجر و نقسمه إلى جزئين، ثم نحضر شريحة من الجبن ونضعها على أحد قطع الخبز.10- ثم نضع أوراق الخس الطازجة ثم نضع الكاتشب، ثم قرص من البرجر و نكرر نفس الطبقات بالأسفل، ثم نقدمه إلى جانب البطاطس المقرمشة.طريقة عمل البرجر بفول الصويا خطوة بخطوةمقادير طريقة عمل البرجر بفول الصويا خطوة بخطوةنصف كيلو لحم مفرومكوب فول صويا مجروش ومنقوع في الماءبصل بودرةفلفل اسود2 ملعقة كبيرة دقيقثوم بودرةملحكاتشابزباديجبنة شيدر مبشورةطريقة عمل البرجر بفول الصويا خطوة بخطوة :1- يتم تصفية فول الصويا جيدا ثم وضعه فى الكبة2- وضع اللحمة المفرومة والبصل البودرة والثوم البودرة والدقيق والزبادي والكاتشاب وملح وفلفل مع فول الصويا وخلطهم جيدا3- وضع الجبنة المبشورة مع الخلطة ثم نضعها فى الثلاجة لمدة ربع ساعة تقريبا.4- ضيفي اللحمة المفرومة واستمري في الخلط ثم شكلي الخليط على شكل برجر5- ضعي في طاسة على النار قليل من الزيت وضيفي البرجر للتحمير6- وضع البرجر على الشواية ويتم تقليبه على الجهتين حتى يستوى7- تقطيع بصل وطماطم على هيئة شرائح ثم ندهن العيش الكيزر بالكاتشب والمايونيز ثم نضع قطع البرجر معها شرائح البصل والطماطم8-من الممكن تقديم ساندوتشات البرجر مع البطاطس المحمرة والمشروم وأى مقبلات تجدينها فى مطبخك.9- للحصول على نكهة لذيذة القيام بدهن عيش الكيزر بصوص الباربكيو مع ورق الخس والطماطم والبصل.طريقة عمل برجر الفراخمقادير طريقة عمل برجر الفراخنصف كيلو دجاج مفرومبصلة مفرومةبيضةبقسماطملح و فلفل اسودملعقة صغيرة بابريكاكايزر اسمر للتقديمشرائح بصلشرائح طماطمشرائح خسمايونيزكاتشبمستردةملعقة كبيرة بصل بودرةطريقة عمل برجر الفراخ1- نقوم بتتبيل الدجاج بالملح والفلفل ثم نضيف البصل و البيضة ثم نضيف البابريكا والبقسماط حسب التماسك ونقوم بالتقليب جيدا، ثم وضع العجينة فى الثلاجة.2- تشكل عجينة الدجاج إلى كرات صغيرة على شكل البرجر المدور.3- ثم نقوم بوضع برجر الفراخ فى صينية واسعة مدهونة ببعض الزيت، و نضع البرجر على الشواية حتى ينضج جيد.4- أما فى حال وضعه فى صينية يجب أن يتم تقليبه جيدا على الوجهين إلى أن تأخذ كلا منهما اللون الذهب وينضج البرجر.5- يجب الانتباه إلى عدم تكدس البرجر فى الصينية حتى يستوي كله.6- ثم يقدم البرجر في الكيزر مع المايونيز والكاتشب والخس والطماطم والبصل، مع حلقات البصل النيء أو المشوي والطماطم والخس الخردل والفلفل الحار وطبعا يقدم مع البطاطا المقلية.