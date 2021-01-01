تسجيل 7 إصابات بأنفلونزا الطيور جنوب روسيا

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أنفلونزا الطيور


كشفت وكالة إنترفاكس الروسية، اليوم السبت، عن تسجيل 7 إصابات لأشخاص بسلالة إنفلونزا الطيور H5N8 جنوب روسيا.

من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة الروسية، اليوم السبت، إنتاج 88 مليون جرعة من اللقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في النصف الأول من العام الجاري 2021.

وقال رئيس الوزراء الروسي "تاتيانا جوليكوفا"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز"، إنه تقرر إنتاج 88 مليون جرعة من لقاح كورونا بنهاية النصف الأول من العام 2021، وسيكون منها 83 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في".

وأضاف "سيتم تخصيص 59 مليونا من هذه الجرعات لبرنامج التطعيم الوطني، حيث أنتجت 11.1 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن منها 7.9 مليون للبرنامج".

وتابع "البلاد ستنتج 30.5 مليون جرعة بنهاية الربع الأول من العام".

المصدر: وكالة إنترفاكس الروسية

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