

تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق بعد موجة الطقس السئ تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق بعد موجة الطقس السئ

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق، بعد انخفاض على مدار 72 ساعة الماضية، بسبب أحوال الطقس السئ.



وكانت الأسعار تراجعت على مدار ال3 أيام الماضية ما بين 50 قرشا الى 2 جنيه في بعض الخضروات والفواكة، بسبب العرض والطلب، وتعرض العديد من المنتجات للتلف بسبب سوء الأحوال الجوية



وجاءت أسعار الخضروات بالكيلو اليوم كالتالى:

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الطماطم تبدأ من 3.5جنيهالخيار يبدأ من 5 الى 8 جنيهاتالبطاطس تبدأ من 3.5 جنيه حتي 5 جنيه .الجزر من 3الى 4 جنيهات للكيلوالكوسة تبدأ من 4 جنيهاتالبسلة تبدأ من 8 جينهاتالفاصوليا تبدأ من 8 جنيهاتالباذنجان يبدأ من 3.5 جنيهالبصل يبدأ من 6 جنيهالكرنب من 7 جنيهات .الثوم من 35 حتى 40 جنيهًا.الليمون يبدأ من 15 حتى 20 جنيهًاالفول الأخضر من 5 الى 7 جنيهاتوجاءت أسعار الفاكهة اليوم كالتالى:الموز يتراواح ما بين 7.5 الى 10 جنيهات.البرتقال يبدأ من 4 جنيهاتالتفاح الأحمر من 15 الى 20 جنيه .التفاح الأصفر من 22 الى 30 جنيه للكيلو.الجوافة من 4 الى 6 جنيه .