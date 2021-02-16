تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق بعد موجة الطقس السئ
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق، بعد انخفاض على مدار 72 ساعة الماضية، بسبب أحوال الطقس السئ.
وكانت الأسعار تراجعت على مدار ال3 أيام الماضية ما بين 50 قرشا الى 2 جنيه في بعض الخضروات والفواكة، بسبب العرض والطلب، وتعرض العديد من المنتجات للتلف بسبب سوء الأحوال الجوية
وجاءت أسعار الخضروات بالكيلو اليوم كالتالى:
الطماطم تبدأ من 3.5جنيه
الخيار يبدأ من 5 الى 8 جنيهات
البطاطس تبدأ من 3.5 جنيه حتي 5 جنيه .
الجزر من 3الى 4 جنيهات للكيلو
الكوسة تبدأ من 4 جنيهات
البسلة تبدأ من 8 جينهات
الفاصوليا تبدأ من 8 جنيهات
الباذنجان يبدأ من 3.5 جنيه
البصل يبدأ من 6 جنيه
الكرنب من 7 جنيهات .
الثوم من 35 حتى 40 جنيهًا.
الليمون يبدأ من 15 حتى 20 جنيهًا
الفول الأخضر من 5 الى 7 جنيهات
وجاءت أسعار الفاكهة اليوم كالتالى:
الموز يتراواح ما بين 7.5 الى 10 جنيهات.
البرتقال يبدأ من 4 جنيهات
التفاح الأحمر من 15 الى 20 جنيه .
التفاح الأصفر من 22 الى 30 جنيه للكيلو.
الجوافة من 4 الى 6 جنيه .
التعليقات على تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق بعد موجة الطقس السئ
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق