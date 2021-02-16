أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم

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أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 20 فبراير 2021، حيث بلغ سعر عيار الذهب 21 الأكثر مبيعًا في مصر 782 جنيهًا للجرام، وذلك دون مصنعية، وفقا لموقع ايجيبت جولد برايس توداي.

- سعر جرام الذهب عيار 24 :
استقر سعر جرام الذهب عيار 24، خلال التعاملات اليومية، ليسجل 894 جنيهًا، وهو العيار الأعلى سعرا في مصر.

- سعر جرام الذهب عيار 21 :
استقر سعر جرام الذهب عيار 21، ليبلغ نحو 782 جنيهات، وهو العيار الأكثر مبيعا في مصر حاليا.

- سعر جرام الذهب عيار 18 :
كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعرا يبلغ 670 جنيهًا فى التعاملات الآن بسوق الذهب؛ وهو العيار الأكثر مبيعا بالوجه البحري.

- سعر الجنيه الذهب اليوم :
سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 6256 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارا.


سعر أوقية الذهب :
فيما سجلت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 26820 جنيه، وتزِن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24.


سعر كيلو الذهب :
سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 894 ألف جنيه اليوم، ويزن 1000 جرام من عيار 24.

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