أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 20 فبراير 2021، حيث بلغ سعر عيار الذهب 21 الأكثر مبيعًا في مصر 782 جنيهًا للجرام، وذلك دون مصنعية، وفقا لموقع ايجيبت جولد برايس توداي.
- سعر جرام الذهب عيار 24 :
استقر سعر جرام الذهب عيار 24، خلال التعاملات اليومية، ليسجل 894 جنيهًا، وهو العيار الأعلى سعرا في مصر.
- سعر جرام الذهب عيار 21 :
استقر سعر جرام الذهب عيار 21، ليبلغ نحو 782 جنيهات، وهو العيار الأكثر مبيعا في مصر حاليا.
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