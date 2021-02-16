كشفت دراسة حديثة عن المدى الزمنية الأمثل بين جرعتي لقاح "أكسفورد- أسترازينيكا"، لتحقيق مزيد من الفعالية في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ووفق الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة أكسفورد البريطانية، فإن اللقاح يصبح أكثر فعالية في حال جعل المدة الزمنية الفاصلة بين الجرعتين ثلاثة شهور بدلا من 6 أسابيع.
وحسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن فعالية لقاح "أكسفورد- أسترازينيكا"، عند اعتماد الفاصل الزمني الجديد (3 شهور) بين الجرعتين، قد ارتفعت من 55 إلى 81 في المئة.
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التعليقات على دراسة تكشف: بهذه الخطوة البسيطة يمكن رفع فعالية لقاح أكسفورد
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